Βορίδης για την επίθεση που δέχτηκε: Τους ξέρω δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, αναφέρει ο πρώην υπουργός

Την επίθεση που δέχτηκε χθες βράδυ σε εστιατόριο του Ηρακλείου της Κρήτης σχολιάζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη» γράφει ο κ. Βορίδης και προσθέτει: «Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

