Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Εισαγγελείς ζήτησαν κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής NCH Capital

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Εισαγγελείς ζήτησαν κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής NCH Capital
Οι Ρώσοι εισαγγελείς κατηγορούν τους ιδιοκτήτες της εταιρείας για χρηματοδότηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν από δικαστήριο της Μόσχας την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας επενδύσεων NCH Capital στην Ρωσία, κατηγορώντας τους ιδιοκτήτες της εταιρείας για χρηματοδότηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα.

Η NCH Capital δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι εισαγγελείς κατέθεσαν αγωγή στις 9 Δεκεμβρίου κατά της εταιρείας NCH Capital, όπως επίσης και εναντίον των ιδρυτών της Τζώρτζ Ρορ που είναι πολίτης των ΗΠΑ και Μόρις Ταμπασίνικ που είναι πολίτης της Αυστρίας. Οι Ρορ και Ταμπασίνικ ίδρυσαν την NCH το 1993.

Η AgroTerra, μία από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες γεωργικής εκμετάλλευσης της Ρωσίας, ιδιοκτησίας της NCH Capital, τέθηκε υπό προσωρινή κρατική διαχείριση με διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τον Απρίλιο του 2024.

Η εφημερίδα Kommersant γράφει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της AgroTerra σε επτά περιφέρεις στην κεντρική Ρωσία , αποτιμώντας στην αγωγή την αξία τους στα 73 δισεκατομμύρια ρούβλια (937,10 εκατομμύρια δολάρια. Η NCH Capital κατέχει επίσης αγροτικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία, όπου είναι η πέμπτη μεγαλύτερη γαιοκτήτρια εταιρεία στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ελεγκτικό Συνέδριο: Γιατί «στοιχειώνουν» ακόμη τα Ολυμπιακά Ακίνητα - Τι έγινε σε Tae Kwon Do, Badminton

Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων

Τα παίγνια των funds με τη μετοχή της Metlen - Το microloan της Snappi - Οι νέες επεκτάσεις Μετρό

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider