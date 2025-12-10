Τουρισμός

Σάμσουνσπορ - AEK: Όλα όσα θα δείτε στη Σαμψούντα σε δύο μέρες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σάμσουνσπορ - AEK: Όλα όσα θα δείτε στη Σαμψούντα σε δύο μέρες
Η πόλη ιδρύθηκε από τους κατοίκους της Μιλήτου στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. και αρχικά ονομαζόταν Αμισός.

Η Σαμψούντα είναι μια πόλη που συνδυάζει τη βαθιά ελληνική ιστορία με το σύγχρονο πρόσωπο μιας ζωντανής μητρόπολης της Μαύρης Θάλασσας.

Η πόλη ιδρύθηκε από τους κατοίκους της Μιλήτου στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. και αρχικά ονομαζόταν Αμισός. Το σημερινό όνομά της προέρχεται από τη μεσαιωνική έκφραση είς Αμισόν που σταδιακά έγινε Σαμσούν και Σαμψούντα.

Χτισμένη ανάμεσα στη θάλασσα και σε πυκνά δάση, η Σαμψούντα αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του Πόντου. Ένα λιμάνι που άλλοτε άνθισε χάρη στο εμπόριο και την καπνοβιομηχανία, σήμερα συνεχίζει να αναπτύσσεται ως πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Τουρκίας. Η πόλη προσφέρει αξιοθέατα, διαδρομές και βόλτες, αλλά και μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία για όσους ταξιδεύουν εκεί λόγω του αγώνα.

Ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ελεγκτικό Συνέδριο: Γιατί «στοιχειώνουν» ακόμη τα Ολυμπιακά Ακίνητα - Τι έγινε σε Tae Kwon Do, Badminton

Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων

Τα παίγνια των funds με τη μετοχή της Metlen - Το microloan της Snappi - Οι νέες επεκτάσεις Μετρό

tags:
Τουρκία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider