Σάμσουνσπορ - AEK: Όλα όσα θα δείτε στη Σαμψούντα σε δύο μέρες

Η Σαμψούντα είναι μια πόλη που συνδυάζει τη βαθιά ελληνική ιστορία με το σύγχρονο πρόσωπο μιας ζωντανής μητρόπολης της Μαύρης Θάλασσας.

Η πόλη ιδρύθηκε από τους κατοίκους της Μιλήτου στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. και αρχικά ονομαζόταν Αμισός. Το σημερινό όνομά της προέρχεται από τη μεσαιωνική έκφραση είς Αμισόν που σταδιακά έγινε Σαμσούν και Σαμψούντα.

Χτισμένη ανάμεσα στη θάλασσα και σε πυκνά δάση, η Σαμψούντα αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του Πόντου. Ένα λιμάνι που άλλοτε άνθισε χάρη στο εμπόριο και την καπνοβιομηχανία, σήμερα συνεχίζει να αναπτύσσεται ως πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Τουρκίας. Η πόλη προσφέρει αξιοθέατα, διαδρομές και βόλτες, αλλά και μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία για όσους ταξιδεύουν εκεί λόγω του αγώνα.