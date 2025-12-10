ΟΗΕ: Οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες

Μόνο μερικά βήματα έχουμε κάνει ως ανθρωπότητα για την ισότητα των φύλων, η οποία παραμένει ένας μακρινός στόχος.

Μόνο μερικά βήματα έχουμε κάνει ως ανθρωπότητα για την ισότητα των φύλων, η οποία παραμένει ένας μακρινός στόχος, κρίνοντας και από τα αποκαλυπτικά στοιχεία της φετινής Έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, τα στοιχεία της Έκθεσης έδειξαν πως οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες συνολικά ώρες από τους άνδρες, αλλά όταν υπολογίζουμε τόσο την πληρωμένη όσο και τη μη πληρωμένη εργασία (όπως οι δουλειές του σπιτιού), καταλήγουν να κερδίζουν μόνο το ένα τρίτο (32%) από όσα κερδίζουν οι άνδρες για κάθε ώρα δουλειάς. Ακόμη και όταν η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό, οι γυναίκες κερδίζουν μόλις το 61% των αποδοχών των ανδρών, σύμφωνα με την έκθεση.

