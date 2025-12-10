Ζελένσκι: Ουκρανία και ΗΠΑ θα συζητήσουν τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Το ευρύτερο πλαίσιο 20 σημείων για ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα παραδοθεί στις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα έχουν συνομιλίες σήμερα με Αμερικανούς ομολόγους τους σε θέματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ειρήνη με τη Ρωσία.

Το ευρύτερο πλαίσιο 20 σημείων για ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα παραδοθεί στις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Επίσης, δήλωσε ότι έπειτα από μια αναφορά που έλαβε από τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου, η Κίνα λαμβάνει μέτρα για να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία.

«... σημειώνουμε ότι η Κίνα λαμβάνει μέτρα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι και «οι υπηρεσίες πληροφοριών των εταίρων έχουν παρόμοιες πληροφορίες».

Χερσώνα: Τρεις νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό σε νοσοκομείο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικό βομβαρδισμό σε ένα νοσοκομείο στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Χερσώνας, δήλωσε στο Telegram ένας διορισμένος από την Μόσχα τοπικός κυβερνήτης.

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες είναι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

«Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και ένας σοβαρά τραυματισμένος άνδρας βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας», τόνισε ο Βλαντίμιρ Σάλντο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ