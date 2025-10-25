Ειδήσεις | Ελλάδα

Αλλάζει η ώρα, μια ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αλλάζει η ώρα, μια ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα
Στις 04:00 οι δείκτες θα δείχνουν 03:00.

Ξημέρωμα Κυριακής αλλάζει η ώρα με τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν μια ώρα πίσω. Στις 04:00 οι δείκτες θα δείχνουν 03:00.

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. » αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Στον «αυτόματο» και με έκπτωση - Ποιες αλλαγές έρχονται το 2026

Σε διπλασιασμό των ξενοδοχείων της στην Ελλάδα ποντάρει η BWH Hotels

Έρχεται ρεκτιφιέ 24 εκατ. ευρώ στους δρόμους της Αθήνας

tags:
αλλαγή ώρας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider