Βουλή: Ψηφίσθηκαν οι συμφωνίες συνεργασίας με Σ. Αραβία, ΗΑΕ για καταπολέμηση του εγκλήματος

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν στην Ολομέλεια τα σχέδια νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορούσαν την «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας περί συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος» και την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης σχετικά με τη Συνεργασία για την ασφάλεια και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Υπέρ και των δύο συμβάσεων ψήφισε η ΝΔ ενώ τα καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Από την ψηφοφορία απείχαν ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και "Νίκη" υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να τεθούν τα δύο σχεδία νόμου σε ψηφοφορία εάν δεν προσέλθει να τα υποστηρίξει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοΐδης καθώς ο παριστάμενος υφυπουργό Γιάννης Λαμπρόπουλος δεν έχει αρμοδιότητα νομοθέτησης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος που έθεσε αρχικά το θέμα ζήτησε να κληθεί άμεσα από τον πρόεδρο της Βουλής, ο επισπεύδων υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για να υποστηρίξει στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου καθώς, όπως είπε, ο παριστάμενος υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος «εκ του ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του δεν έχει νομοθετική αρμοδιότητα». Ο κ. Μάντζος, μάλιστα, κάλεσε τον προεδρεύοντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να ενημερώσει σχετικά και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά από συνεννόηση, απάντησε ότι «τα νομοσχέδια έχουν την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δεν έχει υπάρξει ουδεμία αλλαγή ή τροποποίηση ή νομοθετική βελτίωση στις διατάξεις τους που θα χρειαζόταν να έρθει ο υπουργός εδώ, άρα δεν υφίσταται κανένα ζήτημα» και τα έθεσε σε ψηφοφορία.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση υποστήριξε τις δύο Κυρώσεις συνεργασίας λέγοντας ότι «είναι στρατηγικά επωφελή για τη χώρα μας».

Ο κ. Λαμπρόπουλος απέρριψε τη βασική αιτίαση της αντιπολίτευσης ότι «δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας» στις δύο Συμφωνίες που «να διασφαλίζουν την προστασία της ανταλλαγής πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων με δεδομένο ότι αυτές οι δύο αραβικές χώρες δεν δεσμεύονται από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις», λέγοντας ότι ρητά αναφέρεται πως «κάθε μέρος, μονομερώς μπορεί να αρνηθεί την παροχή συνδρομής εφόσον κρίνει ότι αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή δημόσια συμφέροντα ή εάν δεν συνάδει με την εθνική νομοθεσία της χώρας». Ο υφυπουργός, υπογράμμισε ότι «στις Συμφωνίες, καθορίζεται το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία κάθε συμβαλλόμενου μέρους, όπως και ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες ή δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση του κάθε μέρους. Εάν, δε, προκύπτουν ζητήματα ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμφωνίας, αυτά θα επιλύονται μέσω διαβουλεύσεων και αμοιβαίας συνεννόησης μεταξύ των δύο μερών».

Η χώρα είπε ο κ. Λαμπρόπουλος δεν μπορεί να μείνει απομονωμένη και οι Συμφωνίες αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο συνεργασιών που έχουμε με όλον τον αραβικό κόσμο και της Μέσης Ανατολής.

Απαντώντας σε αναφορές των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, ο υφυπουργός είπε πως «αυτό το γεγονός μας έχει όλους συγκλονίσει» σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση αυτή έχει αυστηροποιήσει το ποινικό και διοικητικό πλαίσιο με σκληρές ποινές για όσους διαθέτουν αλκοόλ σε ανήλικους» και προσθέτοντας ότι «η έρευνα είναι σε εξέλιξη, γίνονται οι διαδικασίες που προβλέπονται και βεβαίως η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο. Είμαστε όλοι ταυτισμένοι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν φτάνει να υπάρχει πάταξη αλλά παραδειγματικοί τιμωρία προς πάσα κατεύθυνση».

Σχετικά με το επεισόδιο απώθησης μαθητών, καθηγητών και γονέων με χημικά από αστυνομικές δυνάμεις στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, στο Μεταξουργείο, που έθεσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ο κ. Λαμπρόπουλος είπε ότι «το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ θα εκδώσει, όπως συμβαίνει με κάθε περιστατικό, ανακοίνωση που θα εκθέτει τα περιστατικά». Η Αστυνομία είπε ο υφυπουργός «ενεργεί πάντα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους» και υπογράμμισε ότι «όποτε διαπιστώνεται ότι υπάρχει είτε υπέρβαση εξουσίας είτε οτιδήποτε πέρα της νομοθεσίας και των αρμοδιοτήτων των οργάνων αποδίδονται οι διοικητικές, πειθαρχικές ευθύνες» και σημείωσε: «Η σημερινή κυβέρνηση είναι εκείνη που έχει θεσμοθετήσει ο σχετικός φάκελος να διαβιβάζεται και στον Συνήγορο του Πολίτη για να εξετάζει τα σχετικά περιστατικά. Έτσι και αυτό το περιστατικό θα εξεταστεί και εσωτερικά από την ΕΛΑΣ αλλά και από τον Συνήγορο του Πολίτη. Και εάν υπάρχουν ευθύνες αυτές θα αποδοθούν».

Ο υφυπουργός απαντώντας στις επικριτικές αναφορές της αντιπολίτευσης για «ενδοκυβερνητικό ρήγμα» κατά την χθεσινή ψήφιση της τροπολογίας για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη είπε ότι «αυτή ψηφίσθηκε σύσσωμη από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Οι αρμόδιοι υπουργοί την έχουν συνυπογράψει. Ας αφήσουμε λοιπόν, τις όποιες τέτοιες ερμηνείες». Απευθυνόμενος προς τους κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους της Ελληνικής Λύσης και της "Νίκης»", ο κ. Λαμπρόπουλος τόνισε ότι με την τροπολογία αυτή «δεν αποξενώνεται το μνημείο από την κοινωνία και τον κόσμο, όπως λέτε, εκεί υπήρχε και θα υπάρχει. Πρέπει όμως να αποδίδουμε σεβασμό και τιμή σε όλους αυτούς που έπεσαν για τη δόξα της πατρίδας μας, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Η παράταξη της ΝΔ έχει εγγυηθεί τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων. Η ΝΔ εδραίωσε τη Δημοκρατία και ψήφισε ένα δημοκρατικό ψήφισμα το 1974. Στη διαμαρτυρία έχει δικαίωμα ο κάθε πολίτης αλλά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός, όπως υπάρχει στα ανάλογα εθνικά μνημεία σε όλο τον κόσμο. Η προστασία αυτού του τόπου είναι υποχρέωση όλων μας και όχι η εργαλειοποίησή του για στενά και μικροκομματικά συμφέροντα. Και αυτό έκανε χθες η κυβέρνηση με αυτή την τροπολογία».

Ο κ. Λαμπρόπουλος, επίσης, εγκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σταματήσουν να χαρακτηρίζουν «καθεστώς» την κυβέρνηση λέγοντας τους ότι «αυτή η κυβέρνηση της ΝΔ είναι εκλεγμένη δύο φορές με μεγάλη πλειοψηφία και θα εκλεγεί και τρίτη φορά όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις».

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε άδικη και μηδενιστική την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της ΕΛΑΣ καλώντας να δουν τις επιτυχίες που σημειώνονται καθημερινά από τη νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Εγκλήματος σε όλους του τομείς. Για την μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, στην αποτροπή των τροχαίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ