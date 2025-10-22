Ολυμπιακό χωριό Παρισιού: Τα 134 διαμερίσματα του κεντρικού κτηρίου έχουν ήδη πουληθεί

Η ίδια εταιρία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παραδώσει πάνω από 1000 διαμερίσματα σε άλλα κτήρια, τα περισσότερα εκ των οποίων θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες και φοιτητικά καταλύματα.

Τα 134 από τα 174 συνολικά διαμερίσματα του κεντρικού κτηρίου στο Ολυμπιακό χωριό του Παρισιού έχουν ήδη πωληθεί και οι περισσότεροι από τους νέους ιδιοκτήτες αναμένεται να εγκατασταθούν εντός του Νοεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η κατασκευαστική εταιρία Vinci, που έχτισε το κτήριο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, λαμβανομένου υπόψη ότι τα διαμερίσματα αυτά πωλήθηκαν με μειωμένο Φ.Π.Α. που ήταν στο 5,5%. Κατά μέσο όρο η τιμή αγοράς ήταν στα 5.700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, έναντι 3.700 ευρώ που είναι η μέση τιμή στην περιοχή του Σεν Ντενί όπου κατασκευάστηκε το ολυμπιακό χωριό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ