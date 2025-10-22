Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drones τη νύχτα

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα.

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς τα σχέδια για σύνοδο κορυφής των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ μπήκαν στο ράφι αφότου η Μόσχα απέρριψε κατάπαυση πυρός.

Θραύσματα από τα καταρριφθέντα όπλα διασκορπίστηκαν σε όλη την ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας πυρκαγιές στις μισές από τις συνοικίες της, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω ανάρτησης στο Telegram.

«Η Ουκρανία εδώ και καιρό συμφώνησε σε αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, ενώ η Μόσχα κάνει τα πάντα για να συνεχιστεί η αιματοχυσία», δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ζελένσκι, σε ανάρτηση στο Telegram μετά τις νεότερες ρωσικές επιθέσεις.

«Αυτό σημαίνει ότι οι συλλογικές ενέργειες κατά του Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς και πρέπει όλοι να κάνουμε περισσότερα μαζί για να τον σταματήσουμε να σκοτώνει τον λαό μας».

Τα σχόλια έγιναν αφότου ο Λευκός Οίκος πάγωσε τα σχέδια για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν αφότου η Μόσχα απέρριψε τα αιτήματα για άμεση κατάπαυση πυρός. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση άμεσα.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση στο Κίεβο, ενώ τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ρωσικά πλήγματα στη γύρω περιοχή, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης βοήθειας.

Δέκα άνθρωποι διασώθηκαν από πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Ντνιπρόβσκι του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, με ένα παιδί να περιλαμβάνεται στους πέντε ανθρώπους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις διήρκεσαν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αρχικά με βαλλιστικούς πυραύλους και στη συνέχεια με drones.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Ρωσία.

«Όλη τη νύχτα ο εχθρός χτυπούσε τις ενεργειακές υποδομές της χώρας», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Telegram, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, το υπουργείο ανέφερε ότι υπήρξαν έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στις περισσότερες περιφέρειες της Ουκρανίας, ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Κιέβου και της γύρω περιοχής.

Στην κεντρική περιφέρεια Πολτάβα, από τη ρωσική επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές πετρελαίου και αερίου στην περιφέρεια Μίρχοροντ, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Στην νοτιοανατολική περιφέρεια της Ζαπορίζια, που υφίσταται συνεχή πλήγματα και βομβαρδισμούς από τις ρωσικές δυνάμεις, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νυχτερινές επιθέσεις, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ