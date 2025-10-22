Ειδήσεις | Ελλάδα

Το Σάββατο, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Το Σάββατο, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί, το Σάββατο, από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε εχθές σε ηλικία 81 ετών.

