Το Σάββατο, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί, το Σάββατο, από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε εχθές σε ηλικία 81 ετών.