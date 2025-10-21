Ειδήσεις | Διεθνή

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε στο Ισραήλ

Τζέι Ντι Βανς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για να καταστεί βιώσιμη η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

«Καλωσορίσατε στο Ισραήλ, Κύριε αντιπρόεδρε», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, την οποία συνοδεύει με φωτογραφία του Βανς και της συζύγου του κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπου τους υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ισραηλινής κυβέρνησης Γιάριβ Λεβίν.

