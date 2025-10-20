Γάζα: Το Ισραήλ επιτρέπει εκ νέου την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη πόσα μεθοριακά περάσματα έχουν όντως ανοίξει ξανά για την παράδοση βοήθειας.

Το Ισραήλ άρχισε εκ νέου να επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικών αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε σταματήσει τις παραδόσεις βοήθειας μετά τα, όπως δήλωσε, τρομοκρατικά πλήγματα στις δυνάμεις του, στα οποία σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες, ανακοίνωσαν σήμερα πηγές των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή «ανθρωπιστική βοήθεια να συνεχίσει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του συνοριακού περάσματος του Κερέμ Σαλόμ και επιπρόσθετα σημεία διέλευσης ύστερα από ισραηλινή επιθεώρηση, σε πλήρη συμμόρφωση με τη συμφωνία που υπεγράφη», δήλωσε αξιωματούχος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη πόσα μεθοριακά περάσματα έχουν όντως ανοίξει ξανά για την παράδοση βοήθειας.

Χθες, Κυριακή, δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι οι παραδόσεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας ανεστάλησαν λόγω της «κατάφωρης παραβίασης» της συμφωνίας εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δέχθηκαν χθες επίθεση με αντιαρματικό πύραυλο, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο στρατιώτες. Σε απάντηση, το Ισραήλ διεξήγαγε τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές από τις 10 Οκτωβρίου που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας.

Η Χαμάς δηλώνει ότι δεν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.

Νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν ότι 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές.

Παράλληλα πηγές των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας σημείωσαν επίσης ότι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό στη μετακίνηση προσώπων μέχρι νεωτέρας.

Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας, οι παραδόσεις βοήθειας είχαν διευρυνθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας, με στόχο να φτάσουν τα 600 φορτηγά ημερησίως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ