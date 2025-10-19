Μήνυμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για την Ημέρα Μνήμης Μακεδονικού Αγώνα

Ας μη ξεχνάμε ποτέ, πως όπως διδάσκει ο Μακεδονικός Αγώνας, οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες προϋποθέτουν ενότητα και εθνική ομοψυχία, αναφέρει ο Στέλιος Αγγελούδης.

«Χρωστάμε πολλά στους Ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα. Σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για να κρατήσουν τη Μακεδονία ελληνική ώστε να απολαμβάνουμε σήμερα εμείς τα αγαθά μιας ελεύθερης Πατρίδας. Τους ευχαριστούμε και τους τιμούμε, κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη. Η σημερινή Ημέρα υπενθυμίζει πως τίποτα δεν χαρίζεται. Πως απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση, ετοιμότητα και αποφασιστικότητα, για να απαντήσουμε στις προκλήσεις της κάθε εποχής. Και τέλος, ας μη ξεχνάμε ποτέ, πως όπως διδάσκει ο Μακεδονικός Αγώνας, οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες προϋποθέτουν ενότητα και εθνική ομοψυχία», αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Αγγελούδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ