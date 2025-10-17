Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την Απελευθέρωση της Κορώνης (1828)

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ανακοινώνει τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της Απελευθέρωσης της Κορώνης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στην Κορώνη.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ανακοινώνει τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της Απελευθέρωσης της Κορώνης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στην Κορώνη.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην απόδοση τιμής στους αγωνιστές και στους προγόνους μας που συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και στην απελευθέρωση της πόλης, καθώς και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της τοπικής μας ταυτότητας.

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, κ. Παναγιώτης Καρβέλας, καλεί όλους τους δημότες και τους φίλους της Κορώνης να τιμήσουν με την παρουσία τους την ιστορική αυτή ημέρα, συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις μνήμης και υπερηφάνειας.

Η Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος Μεσσηνίας προσκαλούν όλους τους δημότες και φίλους της περιοχής στην τελετή τιμής και μνήμης για την Απελευθέρωση της Κορώνης από τον Τουρκικό ζυγό, που θα πραγματοποιηθεί την Σάββατο18 Οκτωβρίου 2025, στην Παναγία Ελεήστρια.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

07:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεήστριας

09:45 π.μ. Δοξολογία

10:00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή του Εθνομάρτυρα και τελευταίου Επισκόπου Κορώνης Γρηγορίου Μπίστη

– Κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων.

– Τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων.

– Θα ψαλλεί ο Εθνικός Υμνος.

– Χαιρετισμός από εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής.

– Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας.

Μετά το πέρας της τελετής, θα αποδοθεί χορευτικό δρώμενο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορώνης, εμπνευσμένο από την τοπική ιστορία και παράδοση.

Ακολούθως, ο Σύλλογος θα προσφέρει παραδοσιακό κέρασμα σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Η παρουσία όλων θα αποτελέσει ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ιστορική δικαίωση της Κορώνης.