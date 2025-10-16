Θεμιστοκλέους: Κάθε μέρα κλείνονται 25.000 με 30.000 ραντεβού για δημόσια νοσοκομεία

Σημείωσε δε, ότι αυτή τη στιγμή οι μισές εξετάσεις ίσως και περισσότερες των ασφαλισμένων, έχουν περαστεί στην εφαρμογή «MyHealth» και το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να περνάνε και το ιστορικό.

Στη σημαντική ανακαίνιση που έγινε στο Αττικό νοσοκομείο αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στην ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι προκειται για μία εντυπωσιακή αλλαγή και ως προς τετραγωνικά, δηλαδή την αύξηση του χώρου και ως προς τα εξεταστήρια, τα οποία αυξήθηκαν από 8 σε 32, και ως την αύξηση του χώρου αναζωογόνησης.

Επιπλέον επισήμανε τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ΤΕΠ, το οποίο πληροί τις σύγχρονες προϋποθέσεις για τη δημιουργία και κέντρου τραύματος, ακολουθώντας τις οδηγίες όπως δόθηκαν από τους επιστήμονες.

Ερωτηθείς να το προσωπικό του νοσοκομείου Αττικό, ο κ. Θεμιστοκλέους, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το Αττικό έχει το μεγαλύτερο προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές, που είχε ποτέ.

Ως προς τα δημοσιεύματα, με βάση τα οποία κινδυνεύουμε να χάσουμε χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης, λόγω του ότι μπορεί να προλάβουν να ολοκληρωθούν κάποια έργα έως τον Αύγουστο του 2026, που τελειώνουν τα χρήματα για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι κάποια νοσοκομεία έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων βρίσκεται στο τέλος των έργων. Εξήγησε δε, ότι ελάχιστα έργα, έχουν δικαστική εμπλοκή, ωστόσο δεν είναι σίγουρο ακόμα ότι θα χρειαστεί πεταχτεί κάποιο έργο.

Αναφορικά με το νέο σύστημα ραντεβού στα δημόσιο νοσοκομεία, ο υφυπουργός Υγείας εξήγησε ότι είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή που ήδη οι πολίτες έχουν δει τα αποτελέσματα, υπενθυμίζοντας ότι έχουν συντελεστεί 2 αλλαγές από την 1η Οκτωβρίου. Πρώτον έχει ενοποιηθεί ο τρόπος των ραντεβού, ωστόσο σημείωσε ότι η δεύτερη και μεγαλύτερη αλλαγή είναι η αύξηση των ραντεβού, τα οποία δίνουν τα νοσοκομεία στους πολίτες, τονίζοντας ότι είμαστε πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Κάθε μέρα κλείνονται 25.000 με 30.000 ραντεβού», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλεους.

Σημείωσε δε, ότι αυτή τη στιγμή οι μισές εξετάσεις ίσως και περισσότερες των ασφαλισμένων, έχουν περαστεί στην εφαρμογή «MyHealth» και το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να περνάνε και το ιστορικό.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στην έρευνα σύμφωνα με την οποία 4 στις 10 αξονικές τομογραφίες στην Ελλάδα, γίνονται χωρίς λόγο, επεξηγώντας ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά το συναντάμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, όπου το 20% με 30% απεικονιστικών εξετάσεων θα μπορούσαν να μην είχαν γίνει.

Σημείωσε ότι «Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Όλες οι χώρες εφαρμόζουν διάφορους τρόπους και μάλιστα υπάρχουν και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για να λυθεί», τονίζοτας «Είναι πολυπαραγοντικό το πρόβλημα, εμείς προχωράμε στα λεγόμενα διαγνωστικά πρωτόκολλα που κάποιος γιατρός βοηθάει τον γιατρό εκείνη την ώρα».

Ως προς το υψηλό ποσοστό καισαρικών, που προσεγγίζει το 80% στην Ελλάδα, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε «Είναι ιατρικό το ζήτημα, γιατί ο γιατρός αποφασίζει αν θα γίνει καισαρική ή φυσιολογικός τοκετός. Γίνονται προσπάθειες και από την Γυναικολογική Εταιρεία έτσι ώστε να αλλάξουμε αυτό το μεγάλο ποσοστό που υπάρχει».

Σε ερώτηση αναφορικά με τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε «Προχωράμε συνεχώς σε προσλήψεις επικουρικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα και όποιος νοσηλευτής – νοσηλεύτρια έχει κάνει αίτηση, τον προσλαμβάνουμε ως επικουρικό προσωπικό, πέρα από τις μόνιμες θέσεις τις οποίες προκηρύσσει». Πρόσθεσε δε, ότι η πλατφόρμα που αντλείται το επικουρικό προσωπικό θα ανοίξει ξανά και θα μπορεί ο καθένας να βάζει τα χαρτιά του.

Σε ότι έχει να κάνει με την αξιολόγηση, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι αυτό που δείχνει είναι η πραγματική εικόνα. «Την πραγματική εικόνα την λαμβάνουμε από τους ασθενείς, από αυτούς που έχουν εμπειρία στο νοσοκομείο», σημείωσε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι το δείγμα έχει ξεπεράσει τις 15.000 και ότι από αυτό το δείγμα φαίνονται μια πολύ καλή εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Δεν είναι ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει, αλλά το 75% των ασθενών χαρακτηρίζει τη νοσηλεία καλή ή πολύ καλή. Το 93% έχει βρει τον γιατρό της ειδικότητας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Το 50% περίμενε λιγότερο από μια ώρα στα επείγοντα», ανέφερε.

Επιπλέον, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι μια από τις χαμηλότερες αξιολογήσεις είναι η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, ότι δηλαδή χρειάζεται περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ η χαμηλότερη έχει να κάνει με την ποιότητα του νοσοκομειακού φαγητού. Ωστόσο σημείωσε ότι η συνολική αξιολόγηση είναι 4 στα 5, που είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό.

Αναφορικά με τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στα νοσοκομεία το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα με τις λάθος μεταγγίσεις αίματος, ο Υφυπουργός ανέφερε «δεν υπάρχει σύστημα υγείας πουθενά στο κόσμο, το οποίο να έχει μηδενικό ανθρώπινο λάθος. Ο στόχος μας είναι το μηδέν».

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στο στοιχεία που έχουν προκύψει από το βραχιολάκι που έχει μπει στα επείγοντα, σημειώνοντας ότι «Τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε είναι ότι περίπου τα μισά περιστατικά, τα οποία χαρακτηρίζονται βαριά, εξετάζονται από γιατρό σε λιγότερο από μία ώρα».