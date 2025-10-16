Στο ΣτΕ η υπόθεση του Λιμανιού Βόλου

Σε κρίσιμο σημείο εισέρχεται η υπόθεση της παραχώρησης του λιμανιού του Βόλου, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται να αποφανθεί επί της προσφυγής του ΟΛΘ, ο οποίος ζητά την ακύρωση της απόφασης που έβαλε «φρένο» στον σχετικό διαγωνισμό.

Σε καθοριστική καμπή εισέρχεται η διαδικασία αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται να αποφανθεί επί της προσφυγής του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), ο οποίος ζητά την ακύρωση της απόφασης που «πάγωσε» τον διαγωνισμό παραχώρησης. Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε σημείο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του ΟΛΘ και του Υπερταμείου, με το Ανώτατο Δικαστήριο να καλείται πλέον να δώσει κατεύθυνση.

Ο διαγωνισμός είχε ξεκινήσει με αισιόδοξες προοπτικές, καθώς η προσφορά του ΟΛΘ, ύψους περίπου 51 εκατ. ευρώ, ξεπερνούσε σημαντικά τις υπόλοιπες -σχεδόν διπλάσια από αυτή του δεύτερου υποψηφίου. Η έκβαση αυτή είχε τότε ενισχύσει τις προσδοκίες για μια επένδυση που θα μπορούσε να αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές του λιμένα και να ενισχύσει τον ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, η πορεία της διαδικασίας ανακόπηκε όταν το Υπερταμείο αποφάσισε τη ματαίωσή της, επικαλούμενο «λόγους δημοσίου συμφέροντος». Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ΟΛΘ, που υποστήριξε πως η ακύρωση δεν συνοδευόταν από επαρκή τεκμηρίωση. Ο Οργανισμός προσέφυγε αρχικά στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία τον δικαίωσε, και στη συνέχεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης ως παράνομης και αδικαιολόγητης.

Η ετυμηγορία του ΣτΕ έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για την τύχη της συγκεκριμένης επένδυσης αλλά και για το πώς ορίζονται τα όρια παρέμβασης του Υπερταμείου σε ζητήματα αξιοποίησης στρατηγικών υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έχει ήδη βρεθεί ενώπιον του ΣτΕ, όταν τον Μάρτιο του 2024 απορρίφθηκε η προσφυγή της εταιρείας Goldair κατά της επιλογής του ΟΛΘ, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του τελευταίου.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση φαίνεται να παίζει το αναπτυξιακό αποτύπωμα που συνδέεται με την πρόταση του ΟΛΘ. Η στρατηγική σημασία του έργου, τόσο για την περιοχή όσο και για την εθνική οικονομία, αποτελεί το βασικό επιχείρημα υπέρ της προώθησής του. Αν δεν αποδειχθεί επαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση ματαίωσης από την πλευρά του Υπερταμείου, τότε η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στις επιπτώσεις της καθυστέρησης ενός έργου κρίσιμης σημασίας για την περιοχή.