Ουκρανία: Χωρίς νερό έμειναν 2 εκατ. καταναλωτές μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Οι βομβαρδισμοί που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας σε ουκρανική υποδομή είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση για 2 εκατομμύρια καταναλωτές στο Κίεβο, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Ο ίδιος είπε ότι 4.000 κτίρια στην πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς νερό και ότι οι εργασίες για την επανασύνδεση τους με το δίκτυο υδροδότησης συνεχίζονται.