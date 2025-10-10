Περού: Η πρόεδρος Μπολουάρτε παύεται από το Κογκρέσο

Η περουβιανή πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε απομακρύνθηκε από το αξίωμα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή με ψηφοφορία του Κογκρέσου, έπειτα από την υποβολή τεσσάρων προτάσεων για αυτό που κατατέθηκαν από τις κυριότερες πολιτικές παρατάξεις του κοινοβουλίου.

«Η καθαίρεση της προέδρου εγκρίνεται», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κογκρέσου Χοσέ Χερί μετά το πέρας της σύντομης διαδικασίας στο κοινοβούλιο, στην οποία δεν παρουσιάστηκε η παυθείσα αρχηγός του κράτους, 63 ετών, παρότι είχε κλητευθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ