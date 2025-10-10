Ειδήσεις | Διεθνή

Σουηδία: Επενδύει 370 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα κατά των drones

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σουηδία: Επενδύει 370 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα κατά των drones
Η Σουηδία θα επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (367,11 εκατομμύρια δολάρια) σε περισσότερα συστήματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνάς της, επικαλούμενος αυξανόμενη απειλή λόγω παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

Η Σουηδία θα επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (367,11 εκατομμύρια δολάρια) σε περισσότερα συστήματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνάς της, επικαλούμενος αυξανόμενη απειλή λόγω παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

«Πρόσφατες παραβιάσεις και θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπενθυμίζουν ότι οι απειλές από τον αέρα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Πρέπει να αμυνθούμε εναντίον αυτού», έγραψε στο X ο υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον.

Η σκανδικαβική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα αποκτήσει συστήματα για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα αναπτύξει μη επανδρωμένα καταδιωκτικά αεροσκάφη σε αεροπορικές βάσεις και θα εγκαταστήσει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μεταξύ άλλων μέτρων, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ένα κύμα θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία, δημιουργώντας ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις με στόχο συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι έχει ανάμιξη στα επεισόδια αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δεύτερη ευκαιρία για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις - Παράταση για την «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων»

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αντλία ή κλιματιστικό – Τι συμφέρει τελικά

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

tags:
Σουηδία
Drone
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider