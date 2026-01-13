Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα

«Χειρόφρενο» τράβηξαν οι οδηγοί των ταξί από σήμερα σε Αθήνα για 48 ώρες, με το ΣΑΤΑ να προαναγγέλλει ότι η σημερινή απεργία αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς σχεδιάζονται και νέες, επαναλαμβανόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, το συνδικάτο ζητά μέσω της απεργίας

Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο προσαρμογής

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί

Μόνιμες και ουσιαστικές επιδοτήσεις με εγγυημένη πρόσβαση

Προειδοποίηση για κλιμάκωση

Η 48ωρη απεργία στα ταξί χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενη, με το ΣΑΤΑ να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εφόσον δεν υπάρξει διάλογος και αλλαγή πολιτικής.

«Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να σημαίνει μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους», καταλήγει το συνδικάτο.