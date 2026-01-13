Ειδήσεις | Ελλάδα

Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα
«Χειρόφρενο» τράβηξαν οι οδηγοί των ταξί από σήμερα σε Αθήνα για 48 ώρες, με το ΣΑΤΑ να προαναγγέλλει ότι η σημερινή απεργία αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς σχεδιάζονται και νέες, επαναλαμβανόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

«Χειρόφρενο» τράβηξαν οι οδηγοί των ταξί από σήμερα σε Αθήνα για 48 ώρες, με το ΣΑΤΑ να προαναγγέλλει ότι η σημερινή απεργία αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς σχεδιάζονται και νέες, επαναλαμβανόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, το συνδικάτο ζητά μέσω της απεργίας

  • Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035
  • Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο προσαρμογής
  • Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί
  • Μόνιμες και ουσιαστικές επιδοτήσεις με εγγυημένη πρόσβαση
  • Προειδοποίηση για κλιμάκωση

Η 48ωρη απεργία στα ταξί χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενη, με το ΣΑΤΑ να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εφόσον δεν υπάρξει διάλογος και αλλαγή πολιτικής.

«Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να σημαίνει μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους», καταλήγει το συνδικάτο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές

Αυξάνονται κατά 2,4% από φέτος τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας - Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας

Χρυσές Σφαίρες 2026: Πόσο κάνει το βραβείο - Πληρώνονται οι νικητές;

tags:
Ταξί
Απεργία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider