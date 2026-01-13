Χρηματιστηριακό ράλι στη Βενεζουέλα: Ελπίδα, κερδοσκοπία και πολιτικό ρίσκο

Oι επενδυτές ποντάρουν σε μια πιθανή αναστροφή της πορείας της καταρρακωμένης οικονομίας.

Το χρηματιστήριο της Βενεζουέλας όχι μόνο δεν επηρεάστηκε από τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, αλλά κατέγραψε ιστορικό ράλι, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε μια πιθανή αναστροφή της πορείας της καταρρακωμένης οικονομίας.

Σύμφωνα με το CNBC, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της χώρας, Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC), έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 130% από την αμερικανική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου.

Η εκρηκτική άνοδος αντανακλά την αυξανόμενη αισιοδοξία ότι η οικονομία της Βενεζουέλας θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί έπειτα από χρόνια κακοδιαχείρισης, κυρώσεων και χρεοκοπιών. Σύμφωνα με αναλυτές, ενισχύονται οι προσδοκίες πως μια αναδιαμορφωμένη κυβέρνηση θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια, να αναζωογονήσει την πετρελαϊκή παραγωγή και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επενδυτές σπεύδουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία. Την Παρασκευή, η αμερικανική εκδότρια ETF Teucrium, εκδότης, υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για τη δημιουργία, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, του πρώτου χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου που θα επικεντρώνεται σε εταιρείες με έκθεση στη Βενεζουέλα.

«Σε ένα ρευστό περιβάλλον, εκτιμούμε προς το παρόν ότι στην περίπτωση της Βενεζουέλας είναι πιο πιθανό να διατηρηθεί το ίδιο καθεστώς αναπροσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του, παρά να συντελεστεί μια καθαρή δημοκρατική μετάβαση ή κατάρρευση του συστήματος», ανέφερε η BMI σε σημείωμά της. «Μια πιο ευέλικτη Βενεζουέλα θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να ενισχύσουν την περιφερειακή τους ηγεμονία και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στον πετρελαϊκό τομέα με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους».

«Οι επενδυτές άρχισαν να προεξοφλούν την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία ως προϋπόθεση για την άρση των κυρώσεων και, τελικά, για μια συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους», σημειώνει ο Anthony Simond, επικεφαλής επενδύσεων στη βρετανική εταιρεία διαχείρισης πλούτου και επενδύσεων Aberdeen.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζήτηση προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, από παραδοσιακούς διαχειριστές κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών έως hedge funds και εξειδικευμένους επενδυτές προβληματικού χρέους, που αναζητούν ασύμμετρες αποδόσεις.

Ωστόσο, στρατηγικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το χρηματιστήριο της Βενεζουέλας είναι μικρό, με χαμηλή ρευστότητα και περιορισμένη πρόσβαση για διεθνείς επενδυτές, γεγονός που καθιστά τις διακυμάνσεις των τιμών ιδιαίτερα έντονες. Ενδεικτικά, ο δείκτης IBC εκτινάχθηκε κατά 1.644% το 2025.

«Επειδή οι αγορές της Βενεζουέλας διαπραγματεύονται με πολύ χαμηλούς όγκους, ακόμη και μικρές μεταβολές στις προσδοκίες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες κινήσεις στις τιμές», ανέφερε σε σημείωμά της η Alice Blue, ολοκληρωμένη χρηματιστηριακή εταιρεία και πλατφόρμα τεχνικής ανάλυσης της TradingView. «Το ράλι αντανακλά ελπίδες και κερδοσκοπία, όχι επιβεβαιωμένες εξελίξεις».

Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν στραφεί μαζικά και στα κρατικά ομόλογα της χώρας, καθώς και στα ομόλογα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για το βενεζουελάνικο χρέος οφείλεται κυρίως στην αισιοδοξία για μια πιθανή αναδιάρθρωση, εξέλιξη που οι επενδυτές θεωρούν ότι θα μπορούσε να απελευθερώσει αξία «παγωμένη» από τη χρεοκοπία του 2017, εξηγεί ο Jeff Grills, επικεφαλής διασυνοριακών αγορών ΗΠΑ και χρέους αναδυόμενων αγορών στην Aegon Asset Management.

Ο Grills προειδοποιεί, ωστόσο, ότι μεγάλο μέρος του χρηματιστηριακού ράλι καθοδηγείται από τους τίτλους των ειδήσεων.

Το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ανάκαμψης περιπλέκεται περαιτέρω από τις εξωτερικές υποχρεώσεις της Βενεζουέλας -συμπεριλαμβανομένων διαιτητικών αξιώσεων και διμερών χρεών- που, σύμφωνα με το Reuters, εκτιμώνται μεταξύ 150 και 170 δισ. δολαρίων.