Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια: Aγώνας δρόμου με τον χρόνο και αναδιανομή χώρου, αξίας και προσδοκιών

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και επενδυτές. Η επόμενη φάση και οι προσδοκίες της κυβέρνησης.

Από το 2026, ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην Ελλάδα μπαίνει στη πιο κρίσιμη φάση των τελευταίων δεκαετιών. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ), το μεγαλύτερο εγχείρημα χωρικής ανασυγκρότησης της χώρας από τη δεκαετία του ’80, περνούν πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον ρυθμό κατάθεσης και ενεργοποίησης να αυξάνεται αισθητά όσο το χρονικό περιθώριο στενεύει. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο θεσμικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό και αναπτυξιακό, καθώς το πρόγραμμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την απορρόφηση πόρων που, αν χαθούν, δεν αντικαθίστανται.

Σε ποια φάση βρίσκεται η κατάρτιση των ΤΠΣ

Σήμερα, από τις 831 Δημοτικές Ενότητες της χώρας, έχει ήδη προκηρυχθεί περίπου το 80% των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Το ποσοστό αυτό αποτυπώνει μια καθαρή στροφή: το κράτος έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του προγράμματος και πλέον το βάρος πέφτει στους Δήμους. Δεν πρόκειται για μελέτες «γραφείου», αλλά για εργαλεία που απαιτούν ενεργή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, παροχή στοιχείων, καθαρές επιλογές χρήσεων γης και, τελικά, πολιτική ευθύνη για το πώς θα οργανωθεί ο χώρος τα επόμενα 20 με 30 χρόνια.

Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται στο πεδίο είναι ανομοιογενής. Σε αρκετές Δημοτικές Ενότητες τα ΤΠΣ βρίσκονται στο στάδιο της ανάθεσης και της εκκίνησης των μελετών. Σε άλλες έχει ήδη ολοκληρωθεί ή εξελίσσεται η Α’ φάση, που αφορά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης: πληθυσμιακά δεδομένα, περιβάλλον, υποδομές, οικιστικό απόθεμα, πιέσεις και περιορισμοί. Ένα μικρότερο αλλά σταδιακά αυξανόμενο ποσοστό περνά στη Β’ φάση, εκεί όπου καταρτίζονται τα εναλλακτικά σενάρια χωρικής οργάνωσης και χρήσεων γης. Ελάχιστες, προς το παρόν, Δημοτικές Ενότητες προσεγγίζουν τη φάση της δημόσιας διαβούλευσης και των εγκρίσεων, όμως η ηγεσία του ΥΠΕΝ εκτιμά ότι το 2026 θα είναι η χρονιά μαζικής μετάβασης σε αυτό το στάδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Γιατί επιταχύνονται οι ρυθμοί

Η επιτάχυνση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες δεν είναι τυχαία. Δήμοι και υπηρεσίες αντιλαμβάνονται ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μεταφέρονται χρονικά και ότι καθυστερήσεις χωρίς ουσιαστική πρόοδο μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε απεντάξεις. Ταυτόχρονα, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ωριμότητα στο σύστημα: οι μελετητές έχουν αποκτήσει εμπειρία από τα πρώτα ΤΠΣ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν με μεγαλύτερη εξοικείωση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει περάσει σε ρόλο συντονιστή και επιβλέποντα, πιέζοντας για πραγματική πρόοδο και όχι τυπικές κινήσεις.

Οι βασικοί κίνδυνοι καθυστερήσεων

Παρά τη σχετική πρόοδο, οι κίνδυνοι καθυστερήσεων παραμένουν υπαρκτοί και σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλοί. Ο μεγαλύτερος συστημικός κίνδυνος αφορά Δήμους με χαμηλή διοικητική επάρκεια, χωρίς ισχυρές τεχνικές υπηρεσίες και χωρίς ψηφιοποιημένα χωρικά δεδομένα. Εκεί, οι μελέτες συχνά «κολλάνε» ήδη από την Α’ φάση, καθώς δεν υιοθετούνται καθαρές κατευθύνσεις και οι τοπικές αρχές αποφεύγουν να δεσμευτούν.

Παράλληλα, όσο τα ΤΠΣ περνούν από την ανάλυση στα σενάρια χωρικής οργάνωσης, αρχίζει να αναδύεται το πολιτικό κόστος. Ιδιοκτήτες που χάνουν προσδοκίες δόμησης, επαγγελματίες που βλέπουν τη χρήση γης να αλλάζει και οικισμοί που «σφίγγουν» πολεοδομικά, αντιδρούν. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις δεν είναι αποτέλεσμα αδυναμίας, αλλά συνειδητής επιλογής, ώστε να μετατεθεί το κόστος σε επόμενη φάση ή σε άλλη Διοίκηση.

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι η στενότητα χρόνου του Ταμείου Ανάκαμψης. Αν ένα ΤΠΣ δεν έχει συμβασιοποιηθεί έγκαιρα ή δεν παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο, ο κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης είναι πραγματικός. Την ίδια στιγμή, στο τέλος της διαδρομής, το ΥΠΕΝ θα κληθεί να διαχειριστεί μαζικά σχέδια προς έγκριση μέσα στο ίδιο χρονικό παράθυρο. Αν δεν έχει προηγηθεί ποιοτικός έλεγχος και φιλτράρισμα, υπάρχει ορατό ενδεχόμενο επιστροφών και αλυσιδωτών καθυστερήσεων.

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Πέρα όμως από τη διαδικασία, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αλλάζουν ουσιαστικά το τοπίο για ιδιοκτήτες και επενδύσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι βάζουν τέλος στη «γκρίζα ζώνη» δεκαετιών. Οι χρήσεις γης ξεκαθαρίζουν, τα όρια οικισμών οριστικοποιούνται και οι εκτός σχεδίου περιοχές αποκτούν σαφές καθεστώς. Η αβεβαιότητα μειώνεται δραστικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι κερδίζουν.

Κερδισμένοι είναι όσοι διαθέτουν ακίνητα σε περιοχές που αποκτούν σαφή οικιστικό, τουριστικό ή παραγωγικό ρόλο και όσοι βρίσκονται κοντά σε υποδομές και οργανωμένες ζώνες ανάπτυξης. Αντίθετα, χάνουν όσοι είχαν επενδύσει αποκλειστικά σε προσδοκίες μελλοντικής εκτός σχεδίου δόμησης ή όσοι βρίσκονται σε ζώνες περιβαλλοντικής και αγροτικής προστασίας. Τα ΤΠΣ δεν αυξάνουν συνολικά τη δόμηση αλλά την αναδιανέμουν.

Τέλος στην «ερμηνεία» των οικοδομικών αδειών

Στην πράξη, αλλάζει και ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Μετά την έγκριση των ΤΠΣ, οι ΥΔΟΜ παύουν να λειτουργούν ερμηνευτικά. Οι άδειες θα βασίζονται σε ξεκάθαρους χωρικούς κανόνες, μειώνοντας τα ρίσκα για όσους κινούνται εντός πλαισίου, αλλά κλείνοντας οριστικά τα «παραθυράκια» της ασάφειας.

Τι σημαίνουν τα ΤΠΣ για τις επενδύσεις

Για τις επενδύσεις, η μετάβαση είναι εξίσου καθοριστική. Το real estate μετακινείται από την ευκαιριακή, κερδοσκοπική λογική σε πιο στοχευμένες επιλογές. Οι επενδυτές θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες ζώνες προορίζονται για τουρισμό, παραγωγή ή κατοικία. Βραχυπρόθεσμα, σε αρκετές περιοχές αναμένεται ένα μεταβατικό «πάγωμα». Μεσοπρόθεσμα όμως, στόχος είναι οι επενδύσεις που είναι συμβατές με τα ΤΠΣ να αδειοδοτούνται ταχύτερα, χωρίς αμφισβητήσεις χρήσεων και εκ των υστέρων εμπλοκές.

Ταυτόχρονα, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια λειτουργούν ως φίλτρο για τις δημόσιες υποδομές και τη χρηματοδότηση. Δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης, ενεργειακά έργα και λοιπές επενδύσεις κατευθύνονται πλέον εκεί όπου το σχέδιο δείχνει ανάπτυξη. Όσοι βρίσκονται εκτός αυτής της κατεύθυνσης, μένουν σταδιακά εκτός επενδυτικού ραντάρ.

Η προκαταρκτική διαβούλευση και το πραγματικό βάρος της επόμενης φάσης

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια τέθηκαν πριν από λίγες ημέρες στην πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης. Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο ωρίμανσης, στο οποίο παρουσιάζονται τα βασικά σενάρια χωρικής οργάνωσης και οι αρχικές κατευθύνσεις, χωρίς ακόμη να «κλειδώνουν» κρίσιμες αποφάσεις για όρους δόμησης, όρια οικισμών ή χρήσεις γης.

Η φάση αυτή έχει σαφή θεσμικό και χρηματοδοτικό ρόλο: το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει να αποδείξει προς το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα ΤΠΣ δεν παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά έχουν παραληφθεί σε κάποιο βαθμό, παράγουν παραδοτέα και έχουν εισέλθει σε ενεργή διαδικασία διαβούλευσης. Με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνεται η πρόοδος του έργου και διασφαλίζεται η συνέχιση της χρηματοδότησης.

Το πραγματικό βάρος, ωστόσο, μετατίθεται στη δεύτερη φάση, όταν θα τεθεί σε επίσημη και εκτεταμένη διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), όπου θα αναδειχθούν οι συγκρούσεις, θα κριθούν οι τελικές επιλογές και θα φανούν στην πράξη οι επιπτώσεις για ιδιοκτήτες, επενδύσεις και Δήμους.