Ζαχαράκη: Όχημα περιφερειακής ανάπτυξης οι νέες Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης

Υποχρεωτική απορρόφηση του 40% των αποφοίτων, μετά την ολοκλήρωση της δωρεάν φοίτησης.

Υπερψηφίστηκε, χθες, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αφορά στη «Σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ένταξη των Ακαδημιών στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης».

«Οι Ακαδημίες, ο νέος καινοτόμος θεσμός στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης απαντά στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας – από την αγροδιατροφή και τον τουρισμό, έως τη βιομηχανία και την τεχνολογία – και θα προσφέρει σε νέους ανθρώπους γνώσεις, δεξιότητες, μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας, και σίγουρη εργασιακή προοπτική» επεσήμανε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στην ομιλία της, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου.

Επισήμανε ότι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι μια απαιτητική εξίσωση, που δεν χρειάζεται τους βαρύγδουπους ιδεολογικούς αφορισμούς που ακούστηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

«Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που εμείς χτίζουμε με συνέπεια και συνεκτικότητα όχι μόνο δεν είναι αποκομμένη από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά συνδέεται με τις ανάγκες και τις προοπτικές των επιχειρήσεων κάθε περιοχής ξεχωριστά. Είναι μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης, της αντιμετώπισης του δημογραφικού της αναγέννησης της Περιφέρειας, της ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων ανθρώπων στον τόπο τους» τόνισε η Υπουργός Παιδείας.

«Η Κυβέρνησή μας έχει πετύχει έναν άθλο με την ιστορική μείωση της ανεργίας. Οι επιμέρους δείκτες, είναι οι καλύτεροι των τελευταίων 17 χρόνων. Ωστόσο όλοι μιλάμε για τις μεγάλες ανάγκες που έχουμε όχι μόνο στους παραδοσιακούς τομείς αλλά και σε τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία, η τεχνολογία, οι κατασκευές, τα τεχνικά επαγγέλματα. Με το νομοσχέδιο αυτό ερχόμαστε να εμπλουτίσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε πλήρη συνέργεια με τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Ερχόμαστε με πρακτικό και μετρήσιμο τρόπο, να συνδέσουμε τις επιχειρήσεις με τους αυριανούς εργαζόμενους τους» σημείωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι με τις Ακαδημίες «τα ΣΑΕΚ παύουν να είναι δημόσια», η Υπουργός, επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι « η φοίτηση παραμένει δωρεάν, η πρακτική άσκηση ή μαθητεία είναι αμειβόμενη, εξασφαλίζεται από τον οικονομικό φορέα και οργανώνεται χωρίς επιβάρυνση του καταρτιζόμενου και ο δημόσιος έλεγχος είναι ισχυρότερος, όχι ασθενέστερος. Οι Ακαδημίες ιδρύονται ως παραρτήματα δημοσίων ΣΑΕΚ, υπαγόμενες και εποπτευόμενες από τη Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας ανήκει στο Υπουργείο. Αντίθετα από ό,τι υποστηρίζεται, οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, όχι στην υποκατάστασή της».

Όσον αφορά στο χρόνο έναρξης λειτουργίας η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε «εργαζόμαστε για να ξεκινήσουμε γρήγορα, με ορατό ορίζοντα έναρξης της πρώτης Ακαδημίας περί τον Φεβρουάριο, και με δεσμεύσεις για την εξασφάλιση της απορρόφησης τουλάχιστον του 40% των αποφοίτων από τους οικονομικούς φορείς. Ακούστηκε ότι κρίσιμος παράγοντας αποτυχίας στις δομές αρχικής κατάρτισης είναι η αδυναμία εξασφάλισης της πρακτικής άσκησης. Το ξέρουμε. Η απάντηση εδώ είναι καθαρή: η πρακτική άσκηση ή μαθητεία είναι υποχρεωτικό, αμειβόμενο στάδιο, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στον e-ΕΦΚΑ. Αυτό, σε συνδυασμό με τη ρήτρα πρόσληψης αποφοίτων που εντάσσεται στις συμφωνίες, συνδέει τη μάθηση με την απασχόληση»

Καταλήγοντας, η Υπουργός, παρατήρησε: «Για την Κυβέρνηση μας αλλά και την κάθε ελληνική οικογένεια, η εκπαίδευση και η εργασία δεν είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Είναι ο ίδιος, σίγουρος δρόμος, που οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά μας και στη θεμελίωση μιας ισχυρότερης οικονομίας»

«Οι Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα μας για τη συνολικότερη αναβάθμιση της ΕΕΚ» τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης κατά την ομιλία του, υπογραμμίζοντας ότι «μπορούν να αποτελέσουν τον οδηγό για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διασύνδεσης της με την αγορά εργασίας και τελικά να ανοίξουν το δρόμο για μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας, ενισχύοντας την ελκυστικότητά της και καθιστώντας την μια συνειδητή και ουσιαστική επιλογή αξίας για τους νέους και τις νέες της χώρας. Ο πυρήνας του νομοσχεδίου είναι η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η συνέργεια του ΥΠΑΙΘΑ με οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προωθείται ο εντοπισμός των πραγματικών αναγκών της αγοράς, η διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών προσαρμοσμένων σε αυτές και η εξασφάλιση υποδομών και πόρων. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ίδρυση των Ακαδημιών θα είναι πολλαπλά. Σημαντικό θα είναι το αποτύπωμα της πρωτοβουλία αυτής για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς τα θεματικά αντικείμενα και οι ειδικότητες θα επιλέγονται με γνώμονα τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, ώστε η κατάρτιση να συνδέεται με τις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες» επεσήμανε ο Υφυπουργός.

Τι προβλέπει το ν/σ

Οι νέες Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης προέρχονται από τη σύμπραξη της πολιτείας, των παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων.

Όπως προβλέπεται στο ν/σ, οι επιχειρήσεις θα προσφέρουν την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και θα εξασφαλίζουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Η φοίτηση θα συνοδεύεται από υποχρεωτική μάθηση στο χώρο εργασίας (πρακτική άσκηση ή μαθητεία), με αμοιβή και ασφάλιση, ενώ οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεσμεύονται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον το 40% των αποφοίτων.

Οι θεματικές ενότητες κάθε Οδηγού Κατάρτισης θα γίνονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ με παιδαγωγική και επαγγελματική επάρκεια, ενώ οι απόφοιτοι θα αποκτούν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας με εξετάσεις πιστοποίησης και δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε συναφή τμήματα ΑΕΙ.

Υπενθυμίζεται ότι, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά τον τελευταίο χρόνο:

➢ Ολοκληρώθηκε το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την ΕΕΚ 2025-2027 με την ευθύνη του Κεντρικού Συμβουλίου για την ΕΕΚ.

➢ Ολοκληρώθηκε ο νέος τρόπος διοίκησης των 25 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων με Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Τομεάρχες και Επιτροπή Συντονισμού ΠΕΠΑΛ και αναμένονται τα νέα Προγράμματα Σπουδών των ΠΕΠΑΛ.

➢ Από το Σεπτέμβριο του 2024 εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά νέοι Οδηγοί Κατάρτισης σε 130 ειδικότητες των ΣΑΕΚ με συστηματικό, επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο με την ευθύνη των κοινωνικών εταίρων. Εμπλουτίστηκαν ειδικότητες των ΣΑΕΚ μέσω προτάσεων των Συμβουλίων Σύνδεσης με την παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) και αξιολογήθηκαν Πειραματικές ειδικότητες των ΣΑΕΚ. Έγινε αξιολόγηση Διευθυντών και Εκπαιδευτών στις Σ.Α.Ε.Κ. και εκδόθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας.

➢ Εγκρίθηκαν Οδηγοί Κατάρτισης για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ) και ιδρύθηκαν δύο ΕΣΚ σε Σωφρονιστικά Καταστήματα καθώς και το 1ο ΕΠΑΛ σε Σωφρονιστικό Κατάστημα στη Λάρισα.

➢ Ο θεσμός του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας», σημειώνει τεράστια επιτυχία, με σημαντική αύξηση θέσεων, χρηματοδότησης και συμμετοχής επιχειρήσεων. Περισσότερες από 14.000 διαθέσιμες θέσεις με αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι. Ο ιδιωτικός τομέας καλύπτει το 72% των θέσεων και καταγράφει αύξηση 40%. Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός κατά 57,1 εκ. ευρώ, φτάνοντας πλέον τα 182,1 εκ. ευρώ.

➢ Αναβαθμίστηκαν με 347 εργαστήρια τα Εργαστηριακά Κέντρα που εξυπηρετούν όλες τις δομές ΕΕΚ (ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ) με σύγχρονο εξοπλισμό, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές των σχολών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

➢ Στηρίχθηκαν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με νέο κανονισμό λειτουργίας και διευρύναμε το δίκτυό τους.

➢ Έχουν ενεργοποιηθεί συνεργασίες με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB) αλλά και αντίστοιχα υπουργεία άλλων χωρών, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της ΕΕΚ στην Ελλάδα.

➢ Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για όλες μας τις δομές μας από Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Ταμεία και υποβλήθηκαν και νέες προτάσεις για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, την αναβάθμιση ειδικοτήτων και Οδηγών Κατάρτισης του Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας, των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομία των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της επικαιροποίησης των Οδηγών κατάρτισης των ΣΑΕΚ.

➢ Πραγματοποιήθηκε ο 2ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων και η συμμετοχή της Ελλάδας στον 9ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ.

➢ Αξιολογούνται όλες οι δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί ποιότητα και αποτελεσματικότητα.