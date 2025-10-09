Σημαντικές διακρίσεις για δύο ξενοδοχεία της Sandglass Hotels & Villas Collection στα Condé Nast Traveler’s 2025 Readers’ Choice Awards

Το περιοδικό Condé Nast Traveler ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ετήσιων βραβείων «Readers’ Choice Awards 2025», με δύο ξενοδοχεία της Sandglass Hotels & Villas Collection στην Ελλάδα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία στον κόσμο.

ο περιοδικό Condé Nast Traveler ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ετήσιων βραβείων «Readers’ Choice Awards 2025», με δύο ξενοδοχεία της Sandglass Hotels & Villas Collection στην Ελλάδα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία στον κόσμο. Το Elounda Gulf Villas, με φόντο τα κρυστάλλινα νερά του κόλπου Μιραμπέλλου στην Ελούντα της Κρήτης, κατέκτησε την 3η θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Best Resorts in the World»”(από την αμερικανική έκδοση), ενώ το Iconic Santorini, αριστοτεχνικά τοποθετημένο στους ηφαιστειακούς βράχους του Ημεροβιγλίου και με θέα που κόβει την ανάσα, κατέλαβε την 7η θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Best Hotels in the World»” (από τη βρετανική έκδοση).

Τα «Readers’ Choice Awards», με την ασυναγώνιστη κληρονομιά τους ως τα μακροβιότερα και πιο έγκριτα βραβεία στον χώρο του Τουρισμού, αποτελούν κορυφαίο σύμβολο αριστείας στον ταξιδιωτικό κλάδο, διεθνώς. Κάθε χρόνο, μέσα από τις ψήφους εκατοντάδων χιλιάδων αναγνωστών, αναδεικνύουν τα κορυφαία ξενοδοχεία και resorts του πλανήτη, με βάση την ποιότητα, την αυθεντικότητα, την υψηλή αισθητική και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που αυτά προσφέρουν στους επισκέπτες.

Η Μαρκέλλα Τσάμη, Marketing Director της Sandglass Hotels & Villas Collection, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι που τα Elounda Gulf Villas και Iconic Santorini διακρίθηκαν στα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveler, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς βράβευσης στον χώρο του διεθνούς τουρισμού. Οι φετινές διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρουμε, του αυθεντικού χαρακτήρα και της ανεπιτήδευτης πολυτέλειας που χαρακτηρίζουν τα καταλύματά μας. Η βράβευση ανήκει και στην αφοσιωμένη ομάδα μας, η οποία καθημερινά δίνει τον καλύτερό της εαυτό, αλλά και στους επισκέπτες μας που μας εμπιστεύονται».

Η πλήρης λίστα με τα ξενοδοχεία που ξεχώρισαν βρίσκεται εδώ.

Σχετικά με το Elounda Gulf Villas

Πάνω από τα κρυστάλλινα νερά του κόλπου Μιραμπέλλου στην ειδυλλιακή Ελούντα της Κρήτης, το Elounda Gulf Villas προσφέρει μια μαγευτική εμπειρία φιλοξενίας. Διαθέτοντας μια επιλεγμένη συλλογή από πολυτελείς βίλες με ιδιωτικές πισίνες και σουίτες με πανοραμική θέα στη θάλασσα, τοποθετημένες στο μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό τοπίο της μαγευτικής Κρήτης, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει εκλεπτυσμένη αισθητική, απόλυτη ιδιωτικότητα και αυθεντική φιλοξενία. Με πανοραμική θέα στη θάλασσα, ένα αποκλειστικό Beach Club με θέα στη Σπιναλόγκα, γαστρονομικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου, Kids Club με δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και το Elixir Spa, αποτελεί ιδανικό προορισμό για τον σύγχρονο ταξιδιώτη.

Σχετικά με το Iconic Santorini

Σκαρφαλωμένο στους ηφαιστειακούς βράχους του Ημεροβιγλίου με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο, το Iconic Santorini είναι ένα βραβευμένο boutique ξενοδοχείο που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διαμονής με ρομαντικό χαρακτήρα. Εκτεινόμενο σε πέντε διαφορετικά επίπεδα, με ιδιωτικές βεράντες και plunge pools σε επιλεγμένες σουίτες, προφέρει θέα που κόβει την ανάσα, ενώ στο ιδιωτικό cave wellness spa με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και υδρομασάζ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν στιγμές ευεξίας και ηρεμίας μέσα από εξατομικευμένες θεραπείες. Αντλώντας έμπνευση από τα φρέσκα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας, οι γαστρονομικές επιλογές, συνοδευόμενες από εκλεκτές ετικέτες κρασιών συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία διαμονής.



