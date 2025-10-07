Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι σταματά την απεργία πείνας σήμερα έπειτα από 23 ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγόρου του κας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σημειώνεται ότι με απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισας, άνοιξε ο δρόμος για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε από το Σύνταγμα: «Tο φώς μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ότι ένας άνθρωπος πάλεψε με τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν. Ανασύρονται οι έρευνες και βγαίνουν από τα ντουλάπια και τα κιτάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους της πρόσκλησης της πυρόσφαιρας και τις αιτίες που έφεραν τους θανάτους στα Τέμπη. Όλα πια είναι ανοιχτά. Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Οι μηχανισμοί αντιστέκονταν σε αυτό που ήταν δίκαιο και σωστό».

Τι δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε: «Ευχαριστώ όλους που ήσασταν δίπλα μου και τους δημοσιογράφους που ήταν ολη μέρα δίπλα μου με βροχή και κρύο».

Επιπλέον, καλεί σε συγκέντρωση αύριο στις 18:00 στο Σύνταγμα για να γιορτάσει την νίκη του.