Χαμάς: Αποκαλεί την 7η Οκτωβρίου «ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή

Ο Μπαρχούμ είπε επίσης ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση προσπαθεί να ξεπεράσει «όλα τα εμπόδια» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Η 7η Οκτωβρίου ήταν μια «ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή, δήλωσε σήμερα ο Φάουζι Μπαρχούμ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς καθώς για το Ισραήλ σήμερα είναι η δεύτερη επέτειος της επίθεσης αυτής που προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων.

«Επαναβεβαιώνουμε πως η επιχείρηση "Κατακλυσμός Αλ Άκσα" της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια ιστορική απάντηση στις συνωμοσίες που έχουν σκοπό τη ρευστοποίηση της παλαιστινιακής υπόθεσης», δήλωσε ο Μπαρχούμ σε μήνυμα μέσω βίντεο που μεταδόθηκε στο καταριανό δίκτυο Al Jazeera.

Η 7η Οκτωβρίου «αποτέλεσε επίσης την αρχή μιας διαδικασίας απομόνωσης της σιωνιστικής κατοχής, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και την αρχή μιας πραγματικής αντίστροφης μέτρησης του τέλους της παρουσίας της σε αυτή τη γη», πρόσθεσε, ενώ η λωρίδα της Γάζας έχει καταστραφεί από την εκστρατεία ισραηλινών στρατιωτικών αντιποίνων που προκάλεσαν δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Ο Μπαρχούμ είπε επίσης ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση προσπαθεί να ξεπεράσει «όλα τα εμπόδια» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

«Η αντιπροσωπεία του κινήματος η οποία συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο προσπαθεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας και των οικογενειών μας στη Γάζα», είπε ακόμη ο Μπαρχούμ στο ίδιο βίντεο που μετέδωσε το Al Jazzera.

Λέγοντας πως η Χαμάς θέλει να καταλήξει σε «μια μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός», με «πλήρη αποχώρηση των [ισραηλινών] δυνάμεων από όλες τις ζώνες της λωρίδας της Γάζας» ή ακόμη «την είσοδο χωρίς περιορισμούς της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας», ο Μπαρχούμ, προειδοποίησε για «προσπάθειες «του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου να υπονομεύσει» τις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress