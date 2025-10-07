Ενημερωτική εκδήλωση του ΚΑΠΕ για το έργο πράσινης ενέργειας στον Άη Στράτη

Από τον Ιούλιο ο Άη Στράτης λειτουργεί δοκιμαστικά ως το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί στην Ελλάδα, με άνω του 90% κάλυψη ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Ενημερωτική εκδήλωση για το πρωτοποριακό ενεργειακό έργο «Πράσινο Νησί Αη Στράτης» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Ευστρατίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στην εκδήλωση όπου απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος και Γενικός διευθυντής του ΚΑΠΕ Δημήτρης Καρδοματέας και ο Δήμαρχος του νησιού Κωνσταντίνος Σινάνης, επισημαίνοντας τον πρωτοποριακό χαρακτήρα και τη σημασία του έργου, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, συμμετείχαν κάτοικοι και μαθητές του νησιού.

Με την λειτουργία του έργου «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», ο Άγιος Ευστράτιος, το μικρό νησί του Βορείου Αιγαίου με τους 250 μόνιμους κατοίκους, μπαίνει δυναμικά στη νέα εποχή της «πράσινης» ενέργειας και γίνεται η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών (net zero) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από τον Ιούλιο λειτουργεί δοκιμαστικά ως το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί στην Ελλάδα, με άνω του 90% κάλυψη ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Το έργο υλοποιείται από το ΚΑΠΕ για λογαριασμό του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ την κατασκευή ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Το υβριδικό σύστημα περιλαμβάνει ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά ισχύος 1,12 MW, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας Tesla Megapack, σταθμό παραγωγής θερμότητας από περίσσεια ΑΠΕ και σύστημα τηλεθέρμανσης για όλο τον οικισμό. Περιλαμβάνει, επίσης, μείζονα ενεργειακή ανακαίνιση επτά δημοσίων και δημοτικών κτηρίων και την προμήθεια 11 ηλεκτρικών δημοτικών οχημάτων (δύο τετράτροχα και εννέα δίτροχα), καθώς και την εγκατάσταση σταθμού φόρτισης.

Στελέχη του ΚΑΠΕ και της ΤΕΡΝΑ ενημέρωσαν τους κατοίκους για τον τρόπο λειτουργίας του έργου, ενώ παρουσίασαν τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που θα προσφέρει στο νησί. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήματα και απορίες των κατοίκων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του έργου.