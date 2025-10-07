Ρωσία: Αναμένει διευκρινίσεις από ΗΠΑ για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Η Ρωσία είπε σήμερα ότι αναμένει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ για την πιθανότητα προμήθειας πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία σημειώνοντας ότι τέτοια όπλα μπορούν θεωρητικά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Η Ρωσία είπε σήμερα ότι αναμένει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ για την πιθανότητα προμήθειας πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία σημειώνοντας ότι τέτοια όπλα μπορούν θεωρητικά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Χθες Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να γνωρίζει τι σχεδιάζει να κάνει η Ουκρανία με τους Τόμαχοκ προτού συμφωνήσει να τους προμηθεύσει επειδή δεν επιθυμεί να κλιμακώσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Είπε, ωστόσο, ότι «κατά κάποιο τρόπο έχει πάρει απόφαση» για το θέμα.

Ερωτηθείς για τα σχόλια αυτά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να περιμένουμε, ενδεχομένως, για περισσότερο ξεκάθαρες δηλώσεις, αν αυτές προκύψουν».

Όπως είπε ο Πεσκόφ, επί προεδρίας του προκατόχου του Τραμπ, του Τζο Μπάιντεν, η συνήθης πρακτική των ΗΠΑ ήταν να ανακοινώνει προμήθειες νέων όπλων μόνο αφότου είχαν παραδοθεί στην Ουκρανία.

Σε σχόλιά του που δημοσιεύτηκαν χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουάσινγκτον προμηθεύσει με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στο βάθος της Ρωσίας αυτό θα οδηγούσε στην καταστροφή της σχέσης της Μόσχας με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι "αν αφαιρέσουμε κάποιες μικροδιαφορές, μιλάμε για πυραύλους που μπορούν και να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά ένας σοβαρός γύρος κλιμάκωσης".

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, γεγονός που τοποθετεί τη Μόσχα στην εμβέλεια του ουκρανικού οπλοστασίου, εάν παραχωρηθούν στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ