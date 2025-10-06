Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Ο συντηρητικός υποψήφιος κέρδισε με άνεση τις περιφερειακές εκλογές στην Καλαβρία

Ο κεντροδεξιός, απερχόμενος περιφερειάρχης Ρομπέρτο Οκιούτο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβολές επί πραγματικών ψήφων, κερδίζει με άνεση και ποσοστό 57,5% τις τοπικές εκλογές στην Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας.

Ο αντίπαλός του, Πασκουάλε Τρίντικο (στέλεχος του Κινήματος Πέντε Αστέρων που υποστηρίχθηκε και από την κεντροαριστερά) σύμφωνα με τις προβολές, βρίσκεται στο 41%. Η συμμετοχή των εκλογέων, δεν ξεπέρασε το 43%.

Ο Οκιούτο ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους και τον αντίπαλό του, ο οποίος του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί. Παράλληλα, κάλεσε τον Τρίντικο να συνεργαστούν, σε χρήσιμους τομείς, «υπέρ της πολιτικής ειρήνευσης της Καλαβρίας».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η συντηρητική παράταξη και ο υποψήφιος του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι, κέρδισαν την τοπική αναμέτρηση στην περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

«Και στην Καλαβρία, οι ψηφοφόροι έδειξαν εμπιστοσύνη στην κεντροδεξιά συμμαχία, επανεκλέγοντας τον Ρομπέρτο Οκιούτο πρόεδρο της περιφέρειας. Πρόκειται για σημαντική αναγνώριση της θετικής διακυβέρνησης την οποία και θα συνεχίσουμε, για την ευημερία των πολιτών και των διαφόρων περιοχών της χώρας», υπογράμμισε, μέσω διαδικτύου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

