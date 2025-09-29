Ιταλία: Προβάδισμα της κεντροδεξιάς συμμαχίας στην περιφέρεια Μάρκε

Στην Βάλλε Ντ΄Αόστα, με καταμετρημένο περίπου το 60% των ψήφων, οι δυνάμεις της κεντροδεξιάς και το αυτονομιστικό κόμμα Union Valdotaine, εξασφαλίζουν το κάθε ένα ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 30% των ψήφων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις των περιφερειακών εκλογών που διεξήχθησαν χθες και σήμερα στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας και στην Βάλλε Ντ΄Αόστα, κοντά στα σύνορα με την Γαλλία, η συμμαχία και οι υποψήφιοι της κεντροδεξιάς διατηρούν προβάδισμα στην πρώτη, ενώ στην δεύτερη αναμένεται να παραμείνουν στην εξουσία οι αυτονομιστές, η οποίοι κυβερνούν με την κεντροαριστερά.

Στην περιφέρεια Μάρκε οι κάλπες έκλεισαν στις 3 το απόγευμα ώρα Ιταλίας. Βάσει των exit poll ο απερχόμενος κεντροδεξιός περιφερειάρχης, Φραντσέσκο Ακουαρόλι, φέρεται να λαμβάνει από το 49% μέχρι το 53% των ψήφων, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος, Ματέο Ρίτσι, από το 45% μέχρι το 49%. Η προσέλευση των εκλογέων εκτιμάται γύρω στο 50%.

Στην Βάλλε Ντ΄Αόστα, με καταμετρημένο περίπου το 60% των ψήφων, οι δυνάμεις της κεντροδεξιάς και το αυτονομιστικό κόμμα Union Valdotaine, εξασφαλίζουν το κάθε ένα ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 30% των ψήφων. Κάτι που σημαίνει ότι, εκτός αν υπάρξουν θεαματικές εκπλήξεις, η Union μαζί με τους συμμάχους της κεντροαριστεράς και των «κεντρώων αυτονομιστών», πρόκειται να συνεχίσει να κυβερνά την συγκεκριμένη περιφέρεια.

Πρόκειται για περιοχή στην οποία η πλειοψηφία των κατοίκων είναι γαλλόφωνη. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το «εκλογικό τεστ» στη Μάρκε θεωρείται ενδεικτικό των πολιτικών ισορροπιών σε εθνικό επίπεδο.

