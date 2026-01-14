Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Θεωρώ πως θα βρεθεί μια λύση στο θέμα της Γροιλανδίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Θεωρώ πως θα βρεθεί μια λύση στο θέμα της Γροιλανδίας
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Οι ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν νωρίτερα συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα πως «θα βρεθεί μια λύση» για την Γροιλανδία, αφότου ο Δανός υπουργός Εξωτερικών και η Γροιλανδή ομόλογός του διαπίστωσαν πως εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες με τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό.

Οι ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν νωρίτερα συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ. «Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι αλλαγές φέρνει η έλευση του HBO Max στη συνδρομητική

Έχουμε γη, δεν έχουμε χέρια - Η «βόμβα»(;) που απειλεί να αφήσει τα ράφια άδεια

Μπλακάουτ στο FIR Αθηνών: Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ - Ποιος αναλαμβάνει

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Γροιλανδία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider