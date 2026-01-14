Οικονομία | Διεθνή

Τραμπ: Δασμοί 25% σε ορισμένα προηγμένα τσιπ για λόγους εθνικής ασφαλείας

Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο, ο δασμός δεν θα εφαρμόζεται σε τσιπ που εισάγονται για τις ανάγκες της αμερικανικής τεχνολογικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δασμούς 25% σε ορισμένα προηγμένα τσιπ επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράφοντας μία διακήρυξη για την αντιμετώπιση ανησυχιών εθνικής ασφάλειας που σχετίζονται με τις εισαγωγές ημιαγωγών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα τσιπ H200 της Nvidia και MI325X της AMD, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο, ο δασμός δεν θα εφαρμόζεται σε τσιπ που εισάγονται για τις ανάγκες της αμερικανικής τεχνολογικής εφοδιαστικής αλυσίδας, ούτε σε όσα προορίζονται για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας σε παράγωγα ημιαγωγών.

Παράλληλα, στο δελτίο ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ο Τραμπ να προχωρήσει, στο προσεχές διάστημα, στην επιβολή ευρύτερων δασμών στις εισαγωγές ημιαγωγών και των παραγώγων τους, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της εγχώριας παραγωγής.

