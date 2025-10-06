Ειδήσεις | Ελλάδα

Έφτασαν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες από το «Global Sumud Flotilla»

Newsroom
Έφτασαν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες από το «Global Sumud Flotilla»
«Με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες», προσθέτει.

Στην αίθουσα αφίξεων συγκεντρώθηκαν δεκάδες πολίτες που υποστηρίζουν την κίνηση των «27» να πάνε στη Γάζα. Με σημαίες της Παλαιστίνης, κρατώντας τριαντάφυλλα, περίμεναν για να τους υποδεχτούν, ενώ παράλληλα φώναζαν και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανέφερε πως οι απελαθέντες 27 Ελληνες ήταν όλοι καλά στην υγεία τους, επιβεαιώνοντας ότι «υπήρξαν κάποια μεμονωμένα φαινόμενα άσκησης λεκτικής βίας. Όλα αυτά τα διαχειριζόμαστε στο πλαίσιο της διπλωματικής οδού».

Όπως πρόσθεσε, από την πρώτη στιγμή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών «έπεσε κατά πάνω στο ζήτημα» και ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές με τον Ισραηλινό ομόλογό του για να διασφαλίσει την υγεία και την ευημερία των πολιτών που βρίσκονται εκεί, πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Γάζα
Ισραήλ

