Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο «κύμα» της παχυσαρκίας;

Πρόσφατα ειδικοί άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο πότε οι άνθρωποι επηρεάζονται από την παχυσαρκία.

Οι συζητήσεις σχετικά με την παχυσαρκία συχνά επικεντρώνονται στο πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται από αυτήν. Πρόσφατα, όμως, οι ειδικοί έχουν αρχίσει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο πότε οι άνθρωποι επηρεάζονται από την παχυσαρκία.

Έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι αποτελούν πλέον την ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων κρουσμάτων σε άτομα ηλικίας 20 έως 29 ετών, σύμφωνα με μελέτη στο American Journal of Clinical Nutrition.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr