Σάλος για το εξώφυλλο του Charlie Hebdo μετά την τραγωδία στο Crans-Montana

Σάλος έχει ξεσπάσει με το χλευαστικό εξώφυλλο του προηγούμενου τεύχους του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo (No. 1746), που εκδόθηκε στις 7/1/2026 και αναφέρεται στην φονική πυρκαγιά στο Crans-Montana, στην οποία τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ενώ περισσότεροι από 110 εγκαυματίες νοσηλεύονται-αρκετοί σε κρίσιμη κατάσταση.

Το εξώφυλλο που προκάλεσε σάλο απεικονίζει δύο φιγούρες καμένων σκιέρ να κάνουν σκι σε μια χιονισμένη πλαγιά των Άλπεων με τη λεζάντα να αναγράφει: «Οι καμένοι κάνουν σκι», («Les Brules font du ski») μια φράση λογοπαίγνιο με τον τίτλο της γαλλικής καλτ ταινίας Les Bronzés font du ski («Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι») του 1979.

Η εικόνα που μοιάζει να χλευάζει την τραγωδία προκάλεσε σάλο στα κοινωνικά δίκτυα όπου χαρακτηρίστηκε ασεβής και προσβλητική. Παράλληλα, κατατέθηκε αγωγή κατά του περιοδικού, με τη Γενική Εισαγγελέα του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, να λαμβάνει στη συνέχεια και ποινική καταγγελία κατά του σκιτσογράφου του «Charlie Hebdo», Έρικ Σαλτς. Σύμφωνα με το κείμενο της καταγγελίας, η γελοιογραφία εμπίπτει στο άρθρο 135 του ποινικού κώδικα, το οποίο ορίζει τις μορφές απεικόνισης της βίας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο σκιτσογράφος του γαλλικού περιοδικού απάντησε με ένα νέο σκίτσο που δημοσιεύτηκε την περασμένη Δευτέρα 12/1, το οποίο απεικονίζει δύο τοξότες να στοχεύουν τους συντάκτες του εβδομαδιαίου περιοδικού Charlie Hebdo με τη λεζάντα να αναγράφει: «Επιτρέπεται να βλασφημούμε με τους Ελβετούς;»

Υπενθυμίζεται πως το περιοδικό Charlie Hebdo δέχτηκε επίθεση από Ισλαμιστές στα γραφεία του στις 7 Ιανουαρίου 2015 από ολιγομελή ομάδα ενόπλων κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 άτομα (10 εργαζόμενοι του περιοδικού και δύο αστυνομικοί) και τραυματίστηκαν άλλοι επτά άνθρωποι. Οι δράστες πραγματοποίησαν την επίθεση ανοίγοντας πυρ και κραυγάζοντας τη φράση "Αλλάχ Ακμπάρ", δηλαδή ο Θεός είναι μεγάλος και θεωρείται από τις πλέον πολύνεκρες στην Γαλλία. Ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική και πράξη ακραίας βαρβαρότητας. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα το 2006 και το 2013 με σκίτσα των γελοιογράφων του περιοδικού που σατίριζαν τον Μωάμεθ. Τότε η παγκόσμια κοινότητα είχε σταθεί στο πλευρό του περιοδικού με τη φράση «Je suis Charlie» (Είμαι ο Charlie Hebdo).