Ειδήσεις | Διεθνή

Μόναχο: Έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο λόγω drone

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μόναχο: Έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο λόγω drone
Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε και πάλι απόψε, επειδή θεάθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με τον πιλότο ενός αεροσκάφους, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε και πάλι απόψε, επειδή θεάθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με τον πιλότο ενός αεροσκάφους, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, ωστόσο «δεν ήταν ακόμη σαφής» ο λόγος.

Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο του Μονάχου μέσα σε 24 ώρες.

Ο πιλότος ενός αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λονδίνο, όμως η πτήση ακυρώθηκε, είπε στους επιβάτες ότι έχουν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα στέγασης: Απώλειες 43.200 δικαιούχων μέσα σε ένα έτος - Ποια επιδόματα συρρικνώνονται

Χρέη στην Εφορία: Με οφειλές έως 500 ευρώ πάνω από 1 στους 2 οφειλέτες

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

tags:
Γερμανία
Drone

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider