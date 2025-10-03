Ρωσία: Ουκρανικά drones προσπάθησαν να επιτεθούν σε βιομηχανία στο Ορσκ

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προσπάθησαν να επιτεθούν σε μη κατονομαζόμενη βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική πόλη Ορσκ κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προσπάθησαν να επιτεθούν σε μη κατονομαζόμενη βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική πόλη Ορσκ κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όρενμπουργκ.

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σολντσέφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα στη μονάδα και ότι η λειτουργία της συνεχίζεται, αν και πρόσθεσε ότι ομάδες εκτάκτων περιστατικών εργάζονται στο σημείο.

Σε βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει διασταυρωθεί και το οποίο αναρτήθηκε στο Telegram, φαίνεται ένα αντικείμενο να συντρίβεται σε εγκατάσταση η οποία ταυτοποιήθηκε ως το διυλιστήριο πετρελαίου Orsknefteorgsintez στο Ορσκ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά ρωσικών διυλιστηρίων τους δύο τελευταίους μήνες σε μια προσπάθεια να διαταράξει την τροφοδοσία πετρελαίου και να στερήσει χρηματοδότηση από τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ