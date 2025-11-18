Ευρωαγορές: Διευρύνουν τις απώλειες με το AI σε πρώτο πλάνο

Η βιωσιμότητα του «AI boom» έχει ωθήσει τους δείκτες σε ιστορικά υψηλά εδώ και πολλούς μήνες να παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων και να προκαλεί επιφυλακτικότητα ανάμεσα στους επενδυτές

Διευρύνουν περαιτέρω τις απώλειες που κατέγραψαν χθες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την βιωσιμότητα του ράλι που έχει ωθήσει τους δείκτες σε ιστορικά υψηλά εδώ και πολλούς μήνες να παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων και να προκαλεί επιφυλακτικότητα ανάμεσα στους επενδυτές. Όλες οι αγορές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει αύριο η Nvidia και τα οποία θα βοηθήσουν τους αναλυτές να προχωρήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα. Χθες, στην Wall Street η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού υποχώρησε σχεδόν 2%.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 1,34% στις 564,19 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 1,18% στις 5.573 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποδυναμώνεται 1,12% στις 23.315 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 1,33% στις 8.011 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,85% στις 9.594 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 1,53% στις 43.094 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται πτωτικά 1,37% στις 15.949μονάδες.

Το κλίμα επιβάρυνε η χθεσινή πτώση της Wall Street, όπου και οι τρεις κύριοι δείκτες έκλεισαν στο κόκκινο σημειώνοντας απώλειες κοντά στα επίπεδα του 1%, με τον Dow να χάνει σχεδόν 560 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Amundi υποχωρεί 3,5% μετά την είδηση πως ο γαλλικός γίγαντας διαχείρισης επενδύσεων δήλωσε την Τρίτη ότι επεκτείνει την παρουσία του στις ιδιωτικές αγορές αποκτώντας σχεδόν 10% μερίδιο στην παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων Intermediate Capital Group.

Η Novo Nordisk χάνει περίπου 1%, αφού η δανική φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη μείωση της μηνιαίας τιμής του εμβολίου για την παχυσαρκία Wegovy στις ΗΠΑ από 499 δολάρια σε 349 δολάρια. Η μείωση της τιμής είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο βάσει προηγούμενης συμφωνίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης, η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Roche ενισχύεται 6,3%, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων από τις δοκιμές Φάσης III του νέου χαπιού για τον καρκίνο του μαστού.

Μία ημέρα μετά τα αποτελέσματα της Nvidia, οι επενδυτές στις ΗΠΑ αναμένουν τα πρώτα επίσημα στοιχεία για την απασχόληση Σεπτεμβρίου, με καθυστέρηση έξι εβδομάδων λόγω του lockdown. Τα στοιχεία θα παίξουν σημαντικό ρόλο εάν η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ή θα επιλέξει το «pause» μέχρι να έρθουν στα χέρια της περισσότερα μάκρο.

Ασία: Πτώση 3% του Nikkei 225

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν πτώση την Τρίτη, με επικεφαλής τις μειώσεις των δεικτών αναφοράς της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, επηρεασμένες από τις απώλειες που κατέγραψε η Wall Street.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 3,22% στις 48.702,98 μονάδες, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 2,88% στις 3.251,1 μονάδες.

Οι αποδόσεις των 20ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,78%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 1999, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 3,32% στις 3.953,62 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,66% στις 878,7 μονάδες.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,72% ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,65% στις 4.568,19 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε 1,94% στις 8.469,1 μονάδες.