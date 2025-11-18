Οικονομία | Διεθνή

Καναδάς: Το κοινοβούλιο υιοθετεί οριακά τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση Κάρνι επιβιώνει

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι επιβίωσε στη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης χθες Δευτέρα με την οριακή υιοθέτηση από το καναδικό κοινοβούλιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε για να αναζωογονηθεί η οικονομία του Καναδά, αντιμέτωπη με την απειλή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών.

Η υποστήριξη μερικών κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήθελαν να αποτρέψουν την προκήρυξη νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, επέτρεψε την υιοθέτηση του προϋπολογισμού και την παραμονή στην εξουσία του κ. Κάρνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

