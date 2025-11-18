Snappi: Η πρώτη ελληνική Neobank στήριξε το Santorini Experience 2025

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή οικονομία κυριαρχεί και οι καταναλωτές απαιτούν ταχύτητα, διαφάνεια και ευελιξία, η Σαντορίνη και το Santorini Experience υποδέχτηκαν για πρώτη φορά τη Snappi, την πρώτη πλήρως αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) neobank.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή οικονομία κυριαρχεί και οι καταναλωτές απαιτούν ταχύτητα, διαφάνεια και ευελιξία, η Σαντορίνη και το Santorini Experience υποδέχτηκαν για πρώτη φορά τη Snappi, την πρώτη πλήρως αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) neobank.

Από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου, η Σαντορίνη φιλοξένησε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές έχοντας πάνω από 3.500 συμμετοχές, ηλικίας από 10 έως 74 ετών, από 40 χώρες και 4 ηπείρους —Αμερική, Ωκεανία, Ασία, και Ευρώπη — στο πλαίσιο του Santorini Experience 2025, προσφέροντας ένα πρόγραμμα με περισσότερες από 14 δράσεις και χαρίζοντας ανεπανάληπτες στιγμές και συγκινήσεις.

Τα εμβληματικά τοπία της Σαντορίνης, όπως το Ηφαίστειο και το μονοπάτι που συνδέει την Οία με τα Φηρά, με φόντο την εντυπωσιακή Καλντέρα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο, αποτέλεσαν το επίκεντρο των δράσεων. Το Santorini Experience γιόρτασε δέκα χρόνια παρουσίας, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό του ρόλο ως μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού διεθνώς.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των νέων στον Δήμο Θήρας, το Santorini Experience 2025 συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του ομιλίες και δράσεις από καταξιωμένους αθλητές και επαγγελματίες, έχοντας μια εξαιρετική συνεργασία με τον Silver Sponsor της διοργάνωσης, τη Snappi.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi, και η Ιωάννα Τσεκούρα, Head of Customer Experience της Snappi, βοήθησαν στη χρηματοοικονομική επιμόρφωση των νέων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού μέσω της ομιλίας “What The Finance”.

Με την πολύτιμη βοήθεια της Snappi, που ανέλαβε την παρουσίαση ειδικών ομιλιών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν έμπνευση και χρήσιμες γνώσεις για την προσωπική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, ενισχύοντας την αξία της διοργάνωσης στη νέα γενιά.

Η Snappi προωθεί καινοτόμες λύσεις που κάνουν την οικονομική διαχείριση πιο προσιτή, ενώ παράλληλα η τραπεζική εμπειρία γίνεται προσβάσιμη για όλους τους πελάτες, δίνοντας αξιόπιστες λύσεις για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών αναγκών και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς.

Η Snappi φέρνει ένα νέο μοντέλο banking: χωρίς ουρές και χωρίς κρυφές χρεώσεις, με μηδενικές χρεώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ελληνικό IBAN για πληρωμές λογαριασμών,

IRIS payments και χτίσιμο αφορολόγητου. Με όλα όσα χρειάζεται ένας σύγχρονος χρήστης, από ψηφιακή και φυσική κάρτα μέχρι instant συναλλαγές και Snappi Pay Later, με το οποίο μπορείς να αποκτήσεις αυτό που θες άμεσα και να το πληρώσεις σε 4 άτοκες δόσεις και χωρίς κάρτα. Και φυσικά 24/7 εξυπηρέτηση από πραγματικούς ανθρώπους και όχι απρόσωπα bots. Ουσιαστικά έχεις μία τράπεζα στο κινητό σου και λειτουργεί σαν μια «έξυπνη επέκταση» της καθημερινής σου οικονομικής ζωής, ειδικά αν οι περισσότερες κινήσεις σου γίνονται από το κινητό.