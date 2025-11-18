«Ωστικό κύμα» από τη Wall Street στη Λεωφόρο Αθηνών - Απώλειες άνω του 1,5% για τον Γενικό Δείκτη

Σε κλοιό εισαγόμενων πιέσεων η Λεωφόρος Αθηνών, με το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό στο «κόκκινο». Έως και άνω του 2,5% οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη.

Σε κλοιό εισαγόμενων πιέσεων βρίσκεται την Τρίτη η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς οι χθεσινές απώλειες στη Wall Street πυροδοτούν ανησυχίες στα διεθνή χρηματιστήρια.

Ξένοι αναλυτές κάνουν λόγο για μια γενικευμένη αποστροφή ανάληψης ρίσκου, η οποία αποτυπώνεται και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, όπου το Bitcoin για πρώτη φορά εδώ και επτά μήνες βρέθηκε κάτω από τα 90.000 δολάρια.

Στο μεταξύ, οι αγορές επαναξιολογούν (καθοδικά) και τις πιθανότητες μιας νέας μείωσης επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, οι οποίες κινούνται πλέον κάτω του 50%. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα μηδενικής ορατότητας, λόγω του αμερικανικού shutdown, τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ -η οποία σύμφωνα με εναλλακτικές πηγές δεδομένων παραμένει αδύναμη- θα αποτελέσουν ισχυρό προάγγελο για τις αποφάσεις της Fed.

Η νευρικότητα των επενδυτών εστιάζει και στα αποτελέσματα που ανακοινώνει αύριο η Nvidia, η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένη του κόσμου και εκ των ηγετών του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. Η χθεσινή προειδοποίηση από τον CEO της Alphabet πάντως, που έρχεται να προστεθεί σε ανάλογα πρόσφατα σχόλια από παράγοντες της αγοράς, σίγουρα δε βελτιώνει το κλίμα.

Στο μεταξύ, η τεχνική εικόνα των αμερικανικών δεικτών επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τις χθεσινές απώλειες, εγείροντας ανησυχίες για συνέχιση της διόρθωσης. Ο S&P 500 διέσπασε καθοδικά των ΚΜΟ 50 ημερών για πρώτη φορά σε διάστημα 139 συνεδριάσεων και μετράει απώλειες 3,2% από το πρόσφατο υψηλό, οι οποίες σύμφωνα με ξένους αναλυτές θα μπορούσαν να διευρυνθούν και να ξεπεράσουν το 10%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, με τους δείκτες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Λονδίνο να υποχωρούν άνω του 1%, η εικόνα δε θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 13 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 84 που υποχωρούν και 54 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή. Λίγο μετά τις 11:00 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 23,17 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των ανοδικών, μόλις δύο στον FTSE Large Cap και μία στη σύνθεση του FTSE Mida Cap.

Ο Γενικός Δείκτης, που κινείται σε αρνητικό έδαφος από το άνοιγμα, βρίσκεται στις 2.022,47 μονάδες με απώλειες 1,61%. Έντονα πτωτικά και ο τραπεζικός δείκτης, που υποχωρεί 2,44% στις 2.260,04 μονάδες.

Πιο αναλυτικά από τον FTSE Larce Cap, οι μοναδικές μετοχές σε θετικό έδαφος είναι οι Helleniq Energy και Jumbo, με μικρά κέρδη 0,37% και 0,07% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι ElvalHalcor (-3,48%) και ΕΤΕ (-3,09%), και ακολουθούν οι ΕΥΔΑΠ (-2,85%), Optima (-2,65%), Τρ. Πειραιώς (-2,47%), Eurobank (-2,38%), Viohalco (-2,38%) και Alpha Bank (-2.24%).

Σε αρνητικό έδαφος επίσης, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Τρ. Κύπρου (-1,97%), Τιτάν (-1,94%), Aktor (-1,74%), Aegean (-1,61%), ΔΕΗ (-1,42%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,09%), Coca-Cola HBC (-1,01%), ΟΠΑΠ (-0,87%), ΟΤΕ (-0,65%) και Metlen (-0,58%).

Παρόμοια εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου η Trade Estates ενισχύεται 0,85%, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι Quest (-2,15%), Fourlis (-1,76%), Intracom (-1,72%), Άβαξ (-1,68%) και ΑΔΜΗΕ (-1,49%).