Trade Estates: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 26,5% - Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,065 ανά μετοχή

Αύξηση καθαρών κερδών κατά 26,5% και κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) κατά 45,7% παρουσίασε η Trade Estates το εννεάμηνο του 2025, προχωρώντας στη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 ποσού 0,065 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 36,3%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 19,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 26,5%) σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2024.

Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 77,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024. Τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 16,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 38,1 εκατ. ευρώ έναντι 33,4 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 14%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024, ενώ τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 11,8%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Ο κος Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates δήλωσε: «Τα ισχυρά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν πλήρως το guidance που εκδώσαμε για το σύνολο της χρονιάς, ενώ παράλληλα μας δίνουν τη δυνατότητα ανοδικής αναθεώρησης του guidance για το FFO, κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχούς ενεργητικής διαχείρισης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους. Η επερχόμενη καταβολή σημαντικά αυξημένου προμερίσματος για τη χρήση 2025, επιβεβαιώνει τη στρατηγική και την προσήλωσή μας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025

Την 17η Νοεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 συνολικού καθαρού ποσού €0,065 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού €7,83 εκατ., αυξημένου κατά 36,3% σε σχέση με το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2024. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την ως άνω διανομή, θα γνωστοποιηθούν σε ξεχωριστή εταιρική ανακοίνωση.

Guidance 2025: Ανοδική αναθεώρηση για τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες

Η θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το εννεάμηνο 2025 και ειδικότερα της επίτευξης κατά 94,2% του ετήσιου στόχου για τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO), οδηγεί στην απόφαση της Εταιρείας για την αναθεώρηση του στόχου του FFO για το σύνολο του έτους, εκτιμώντας ότι αυτά θα ανέλθουν μεταξύ €20 εκατ. - €21 εκατ. για το 2025, αυξημένα έως 27% σε σχέση με το αρχικό Guidance που ανακοινώθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2025.

Η βελτίωση των όρων δανεισμού της Εταιρείας λόγω της υψηλής της πιστοληπτικής ικανότητας, oι μικρότερες εκ των εκτιμώμενων ανάγκες εκταμίευσης δανείων και η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών που οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση επιτοκίων, συνέβαλαν ουσιαστικά στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και ειδικότερα του εκτιμώμενου FFO για το σύνολο της χρήσης.

Επενδύσεις

Στον τομέα των εμπορικών πάρκων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του Εμπορικού Πάρκου Top Parks Ηρακλείου Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.μ. και προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό και τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στον τομέα των logistics, οι εργασίες ανέγερσης του διεθνούς logistics center της InterIKEA προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και εξελίσσονται βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου, με εκτιμώμενη τμηματική παράδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2025.