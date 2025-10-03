Η Τουρκία «πάγωσε» assets ατόμων και οργανισμών που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Η Τουρκία προχώρησε στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να έχουν σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Τουρκία προχώρησε στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να έχουν σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η απόφαση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2025, επικαλείται τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον υπ' αριθ. 7262 νόμο «Περί πρόληψης της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής». Η εφαρμογή της απόφασης θα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και Δημοσίων Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ