ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο

Οι Αρχές δέχτηκαν αναφορές για έκρηξη και πυρκαγιά γύρω στις 9:35 μ.μ. (τοπική ώρα), και πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνθηκαν άμεσα στο σημείο.

Τελευταία ενημέρωση 09:40

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, αναφέρουν σήμερα οι Los Angeles Times.

Οι Αρχές δέχτηκαν αναφορές για έκρηξη και πυρκαγιά γύρω στις 9:35 μ.μ. (τοπική ώρα), και πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνθηκαν άμεσα στο σημείο.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, ορατό από αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες.

Police advise nearby residents to shut their windows after fire breaks out at Chevron refinery in El Segundo, Calif. https://t.co/dqJ2EKrlKm pic.twitter.com/X51Ove8jsm — ABC News (@ABC) October 18, 2017

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τραυματισμούς ή εκκενώσεις. Ωστόσο, η αστυνομία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας συνέστησαν στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά, λόγω των καπνών.

Το διυλιστήριο του Ελ Σεγκούντο είναι ένα σημαντικό ενεργειακό εργοστάσιο στην Καλιφόρνια, καθώς προμηθεύει μεγάλο μέρος των υγρών ορυκτών καυσίμων της περιοχής - και η φωτιά ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην παραγωγή και στις προμήθειες καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της φωτιάς. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Η αστυνομία στο Ελ Σεγκούντο δεν έχει πληροφορίες για τραυματίες ούτε για απομάκρυνση κατοίκων, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το εν λόγω διυλιστήριο παράγει 290.000 βαρέλια την ημέρα και τα κύρια προϊόντα του είναι βενζίνη, καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Chevron. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών σε περίπου 150 μεγάλες δεξαμενές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ