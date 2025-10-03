Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Μονάχου - Είχε κλείσει τη νύχτα λόγω drones

Δεκαπέντε πτήσεις οι οποίες είχαν προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί, αφού έκλεισε στη διάρκεια της νύχτας. Η αναστολή των πτήσεων έγινε μετά από θεάσεις drones το βράδυ της Πέμπτης, οδηγώντας σε αναστολή δεκάδων πτήσεων και προκαλώντας πρόβλημα στα ταξίδια περίπου 3.000 επιβατών.

Δεκαπέντε πτήσεις οι οποίες είχαν προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ