Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 - Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων έλαβαν στα κινητά τους κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα αφορούσαν στις περιοχές Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής και η προειδοποίηση είχε ισχύ από το βράδυ της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αυτή την ώρα βρέχει σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, χωρίς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ