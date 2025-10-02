Ειδήσεις | Ελλάδα

Κικίλιας: Ελλάδα και Κορέα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση

Newsroom
Κικίλιας: Ελλάδα και Κορέα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση
Ο Υπουργός γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επισκεφθεί σύντομα τη Δημοκρατία της Κορέας, «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτιλιακών δεσμών Ελλάδας- Κορέας».

«Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, απευθύνοντας χαιρετισμό ως επίσημος προσκεκλημένος (Guest of Honor) στη δεξίωση για την εθνική εορτή της Κορέας, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τον Πρέσβη, Juseong Lim, για την πρόσκληση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ξεχνάμε τους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Κορέας (1950-53)», ενώ χαρακτήρισε «συγκινητική την παρουσία βετεράνων του πολέμου και των οικογενειών τους στην εκδήλωση».

Αναφερόμενος στη ναυτιλία, επισήμανε ότι «η ελληνόκτητη ναυτιλία - νούμερο ένα στον κόσμο - και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, είναι πρώτοι σε παραγγελίες στα κορεατικά ναυπηγεία, που αποτελούν κορυφαία επιλογή, λόγω των διαχρονικά ποιοτικών υπηρεσιών τους». Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας στην εκδήλωση «αποτελεί ένδειξη του υψηλού επιπέδου των σχέσεων και των δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασιών».

Καταλήγοντας, ο Υπουργός γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επισκεφθεί σύντομα τη Δημοκρατία της Κορέας, «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτιλιακών δεσμών Ελλάδας- Κορέας».

