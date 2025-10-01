Ειδήσεις | Διεθνή

Ο εμίρης του Κατάρ μίλησε με τον Τραμπ για το σχέδιό τερματισμού του πολέμου στη Γάζα

Ο σεΐχης Ταμίμ επανέλαβε την υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια δίκαιη διευθέτηση.

Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, συζήτησε σήμερα κατά τη διάρκειας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανακοίνωσε το Emiri Diwan, το επίσημο γραφείο του εμίρη του Κατάρ.

Ο σεΐχης Ταμίμ επανέλαβε την υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια δίκαιη διευθέτηση που θα εγγυάται την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και θα προστατεύει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

