Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αναχαιτίζει τον στόλο Global Sumud Flotilla

Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να έχει ήδη επέμβει στο πλοίο Alma και να συλλαμβάνει μέλη του πληρώματος.

Στην αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, προχώρησε ο ισραηλινός στρατός.

Ο στολίσκος για τη Γάζα ανέφερε αρχικά ότι εντόπισε στα ραντάρ του είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονταν σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων.Λίγες ώρες νωρίτερα, ακτιβιστές είχαν καταγγείλει ότι ισραηλινά πολεμικά πλοία προσέγγισαν κάποια από τα σκάφη και ενεπλάκησαν σε «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς» τα ξημερώματα.

Μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η ισραηλινή επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ χάνεται η επικοινωνία με όλο και περισσότερα πλοία. Από την πλευρά τους, η Γαλλίδα βουλευτής Μαρί Μεσμέρ και η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναχαίτιση των πλοίων τους.

Alma Boat Is Being Officially Interconnected pic.twitter.com/EOliNCwAct — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Γάλλος ΥΠΕΞ: Ο στολίσκος για τη Γάζα «αναχαιτίζεται» από το Ισραήλ

Τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ' ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις» σε αυτά, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή».

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, η πρεσβεία και το προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ «είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φτάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό».

Ο Global Sumud Flotilla, που απέπλευσε από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται ως μια «ειρηνική και μη βίαιη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας» αποτελούμενη από περίπου 45 πλοία με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες. Ανάμεσά τους είναι 38 Γάλλοι πολίτες που έχουν γνωστοποιήσει στις γαλλικές αρχές τη συμμετοχή τους στον στολίσκο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο θέμα αυτό.

Στο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό «ενθαρρύνει όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στη Γάζα, ώστε να παραδοθεί εκεί με απόλυτη ασφάλεια».

ΥΠΕΞ Ιταλίας: Οι ακτιβιστές θα επιστρέψουν εντός δύο ημερών

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δυο ημερών θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Η τελευταία προειδοποίηση του Ισραήλ

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό επικοινώνησε με τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και τους ζήτησε να αλλάξουν πορεία, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών. Το ναυτικό ενημέρωσε τον στολίσκο ότι πλησιάζει σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβιάζει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, ενώ επανέλαβε την πρότασή του να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια ειρηνικά μέσω ασφαλών διαύλων στη Γάζα, τονίζεται στην ανακοίνωση.

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τον στολίσκο να φτάσει στη Γάζα, επικαλούμενο τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει.

Ο στολίσκος της Global Sumud αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές έχει στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Η πιθανή αντιπαράθεση λαμβάνει χώρα κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, που ξεκινά με τη δύση του ηλίου σήμερα Τετάρτη και ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη.