NYT: Οι ΗΠΑ απελαύνουν 100 Ιρανούς έπειτα από συμφωνία με την Τεχεράνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απελαύνουν περίπου 100 Ιρανούς πίσω στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι επικαλούνται δύο υψηλόβαθμους ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και έναν αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τα σχέδια.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως μια αμερικανική πτήση τσάρτερ απογειώθηκε χθες, Δευτέρα, από τη Λουιζιάνα και αναμένεται να φθάσει στο Ιράν μέσω Κατάρ κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι ταυτότητες των Ιρανών και οι λόγοι για τους οποίους αποπειράθηκαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής σαφείς, αναφέρει η εφημερίδα.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

